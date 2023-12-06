Банки Кіпру припинять фінансові операції з російськими рублями

Уряд Кіпру доручив місцевим банкам припинити всі операції з російським рублем. Крім того, у кіпрських юридичних компаніях почалися перевірки через те, що ті зловживають процедурою пришвидшеної реєстрації бізнесу для росіян.

Розслідування ФБР

Уряд ініціював план "припинення та запобігання" фінансовим злочинам, включно з видачею директив про припинення всіх операцій у російських рублях.

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Припинити операції з російською валютою влада Кіпру вирішила після оприлюднення Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, де йшлося про порушення санкційного режиму щодо Росії на Кіпрі.

Розслідування стосувалося корупції, ухилення від санкцій напередодні відповіді ЄС на російське вторгнення в Україну, способів нібито прикриття російських багатств, відносин з Росією, ролі банківського сектору та незалежних установ, а також добре задокументованих золотих паспортів.

Позиція уряду

Найближчим часом США відправлять до Кіпру команду співробітників ФБР та Агентства по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCen). Вони мають взяти участь у розгляді 29 судових справ, пов'язаних з обходом санкцій щодо Росії.

Ще минулого тижня заступник речника уряду Кіпру Янніс Антоніу заявив, що уряд зосереджується на двох підходах.

Перший — це необхідність оновити систему нагляду, а другий — успішне завершення розслідування претензій.

Ми хочемо позбутися звинувачень у тому, що Кіпр є місцем, де відбувається відмивання грошей,

— пояснив Янніс Антоніу.

Антоніу додав, що держава працює над тим, щоб переконати інвесторів у тому, що Кіпр є серйозним інвестиційним напрямком, де пропонуються професійні послуги.

Він також зазначив, що якщо не буде відчутних результатів і суттєвого завершення розслідування, то підозри зростуть як всередині країни, так і на міжнародному рівні.