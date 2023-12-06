Расследование ФБР

Правительство инициировало план «прекращения и предотвращения» финансовых преступлений, включая выдачу директивы о прекращении всех операций в российских рублях.

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Прекратить операции с российской валютой власти Кипра решили после обнародования Международного консорциума журналистских расследований, где речь шла о нарушении санкционного режима в отношении России на Кипре.

Расследование касалось коррупции, уклонения от санкций перед ответом ЕС на российское вторжение в Украину, способов якобы прикрытия российских богатств, отношений с Россией, роли банковского сектора и независимых учреждений, а также хорошо задокументированных золотых паспортов.

Позиция правительства

В ближайшее время США отправят в Кипр команду сотрудников ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen). Они должны принять участие в рассмотрении 29 судебных дел, связанных с обходом санкций в отношении России.

Еще на прошлой неделе заместитель представителя правительства Кипра Яннис Антониу заявил, что правительство сосредотачивается на двух подходах.

Первый – это необходимость обновить систему надзора, а второй – успешное завершение расследования претензий.

Мы хотим избавиться от обвинений в том, что Кипр является местом, где происходит отмывание денег,

– объяснил Яннис Антониу.

Антониу добавил, что государство работает над тем, чтобы убедить инвесторов в том, что Кипр является серьезным инвестиционным направлением, в котором предлагаются профессиональные услуги.

Он также отметил, что если не будет ощутимых результатов и существенного завершения расследования, то подозрения поднимутся как внутри страны, так и на международном уровне.