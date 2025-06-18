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20 червня, 22:00
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США, Китай чи Європа: де найбільше мільйонерів у світі

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Майже 40% мільйонерів у світі припадає на США, де минулого року доларовими мільйонерами стали 379 000 людей.

  • Китай обігнав США за кількістю людей з чистим капіталом від 100 000 до 1 мільйона доларів, але США лідирує за приватним багатством, яке зросло на 11% у 2024 році.

     

Майже 40% усіх мільйонерів у світі припадає на США. Америка значно обігнала і Китай, і Європу за кількістю багатіїв, проте одвічний суперник Сполучених Штатів може їх наздогнати.

Як зросла кількість мільйонерів у США 

Минулого року у США доларовими мільйонерами стали 379 000 людей. Тобто понад тисяча американців кожного дня прокидалися багатіями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За даними Глобального звіту про багатство від швейцарського банку UBS, є кілька причин стрімкого зростання кількості мільйонерів у США: 

  • Стабільність долара США, який залишається головною резервною валютою у світі.
  • Позитивна динаміка фінансових ринків, яка стимулює збільшення активів.
  • Великий вибір різних інструментів для інвестицій – від акцій і облігацій до стартапів. 

Важливо! Завдяки широким можливостям приватне багатство у США за 2024 рік зросло на 11%, хоча в середньому у світі приріст склав усього 4,6%. 

Яка ситуація з багатіями у світі

Інші країни світу показали ріст фінансових позицій, проте не змогли зрівнятися зі США у темпах накопичення приватного багатства. 

  • Втім Китай обігнав Сполучені Штати за кількістю людей, які накопичили чистий капітал у розмірі від 100 000 до 1 мільйона доларів.
  • На думку аналітиків, Китай має великий потенціал для зростання, оскільки багато китайців вже майже стали мільйонерами.
  • У Європі, Африці та на Близькому Сході фінансові активи жителів активно зростали після економічного спаду, який зафіксували у 2022 році. Однак темпи росту значно поступали китайським і американським.

Варто знати! Фахівці UBS проаналізували багатство жителів близько 60 країн. За їхніми підрахунками, загалом всього лише 1,6% людей у світі є мільйонерами. Тоді як понад 80% населення володіють активами вартістю менш ніж 100 000 доларів. 