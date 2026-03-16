Кількість банкоматів у Росії скоротилася до рівня 2010 року
- Станом на 1 січня 2026 року в Росії нарахували 138 тисяч банкоматів, що є найнижчим показником з 2010 року.
- Скорочення кількості пристроїв пояснюють нібито розвитком цифрових сервісів і безготівкових платежів.
Уже понад 10 років у Росії зменшується кількість банкоматів. Скорочення мережі розпочалося після 2014 року, коли по країні-агресорці зафіксували найбільше пристроїв – понад 235 тисяч.
Скільки банкоматів у Росії?
Тепер же статистика скотилася до рівня 2010 року. Цьогоріч, за даними центробанку, банкоматів нарахували лише 138 тисяч.
Отже, станом на 1 січня 2026 року кількість пристроїв самообслуговування в Росії становила 138 028 одиниць. Це найнижчий показник із середини 2010 року, коли у країні було 139 тисяч банкоматів.
Загалом їх кількість невпинно зменшується, передають пропагандистські ЗМІ:
у 2025 році – на 5,9 тисячі;
у 2024 році – на майже 7 тисяч;
у 2023 році – аж на 29 тисяч;
у 2020 році – на 2,6 тисячі тощо.
Скорочення мережі виправдовують розвитком цифрових сервісів і безготівкових платежів, а також оптимізацією банківських витрат.
Цікаво! Раніше російський мінфін запропонував обмежити для фізосіб можливість поповнення рахунків або вкладів через банкомат на суму, що перевищує 1 мільйон рублів на місяць.
Ініціативу пояснили тим, що внесення готівки через банкомати може використовуватися для легалізації злочинних доходів.
Що відомо про інші зміни в Росії?
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Пєсков зізнався – через погіршення мобільного зв'язку в Кремлі перейшли на стаціонарні телефони. Ба більше, москвичів закликали готуватись до тривалих відключень, зокрема через нібито атаки українських дронів.
Окрім того, у країні-агресорці пропонують змінити законодавство, щоб дозволити неповнолітнім працювати на виробництвах, які раніше вважали небезпечними. Місцеві медіа припускають, що таку ініціативу в держдумі просувають через брак робочої сили.