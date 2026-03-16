Уже понад 10 років у Росії зменшується кількість банкоматів. Скорочення мережі розпочалося після 2014 року, коли по країні-агресорці зафіксували найбільше пристроїв – понад 235 тисяч.

Тепер же статистика скотилася до рівня 2010 року. Цьогоріч, за даними центробанку, банкоматів нарахували лише 138 тисяч.

Отже, станом на 1 січня 2026 року кількість пристроїв самообслуговування в Росії становила 138 028 одиниць. Це найнижчий показник із середини 2010 року, коли у країні було 139 тисяч банкоматів.

Загалом їх кількість невпинно зменшується, передають пропагандистські ЗМІ:

у 2025 році – на 5,9 тисячі;

у 2024 році – на майже 7 тисяч;

у 2023 році – аж на 29 тисяч;

у 2020 році – на 2,6 тисячі тощо.

Скорочення мережі виправдовують розвитком цифрових сервісів і безготівкових платежів, а також оптимізацією банківських витрат.

Цікаво! Раніше російський мінфін запропонував обмежити для фізосіб можливість поповнення рахунків або вкладів через банкомат на суму, що перевищує 1 мільйон рублів на місяць.



Ініціативу пояснили тим, що внесення готівки через банкомати може використовуватися для легалізації злочинних доходів.

