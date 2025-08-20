Що відомо про атаку на SPIMEX?

Як зазначається, ціллю стало підприємство, яке відіграє ключову роль у російській економіці. Через біржу здійснюється переважна більшість організованих торгів різною сировиною, пише 24 Канал з посиланням на "АТЕШ".

Через біржу здійснюється переважна більшість організованих торгів нафтою, нафтопродуктами, газом, вугіллям, металами, деревиною, будівельними матеріалами та сільськогосподарською продукцією.

Як зазначили в "АТЕШ", саме Петербурзька міжнародна товарно-сировинна біржа забезпечує значну частину надходжень, які Москва спрямовує на фінансування війни проти України.

Сьогодні ця біржа є одним зі стовпів кривавого путінського режиму, який веде війну в Україні та вбиває власних громадян,

– заявили хакери "Кібер АТЕШ" на своєму каналі в Telegram.

За їхніми словами, наслідки операції унеможливили стабільну роботу ресурсу, а спроби відновлення доступу мають тимчасовий характер. Представники руху також заявили про намір продовжувати подібні дії.

Ми продовжуємо системно атакувати ресурс та спроби відновити його роботу мають короткостроковий характер,

– додали партизани.

Що відомо про рух "АТЕШ"?

Рух "АТЕШ" виник у Криму влітку 2022 року серед кримських татар та українців після того, як стало зрозуміло, що Росія готує мобілізацію на окупованих територіях. Згодом до його складу почали долучатися також росіяни, зокрема ті, кого мобілізували до армії РФ і які погодилися вести підривну діяльність зсередини.

Цікаво! За даними учасників руху, чисельність «АТЕШ» нині сягає майже двох тисяч агентів, які діють у різних регіонах Росії — від Калінінграда до Сибіру. Структура організації поділена на політичне, ідеологічне та бойове крила.

Основними завданнями «АТЕШ» є підрив боєздатності російських військ, знищення військових об’єктів та інфраструктури, проведення диверсій і саботажу, а також збір розвідувальної інформації для Збройних сил України.

У складі руху діє спеціалізований підрозділ «Кібер АТЕШ», до якого входять програмісти, хакери та волонтери.

Його діяльність охоплює:

кібератаки;

саботаж на підприємствах оборонно-промислового комплексу Росії та Білорусі;

Інформаційні операції.

Зокрема, 9 травня вони заявили про атаку на ресурс Kassa24.ru, що займається продажем квитків на концерти й заходи у Сімферополі, Севастополі та Ялті.