"Катастрофа, яка чекає свого часу": Дональд Трамп назвав серйозну загрозу для долара

Колишній президент США Дональд Трамп занепокоєний популярністю криптовалют у світі. Він вважає, що цифрові монети становлять загрозу для лідерства долара на глобальному валютному ринку.

Зокрема, Дональд Трамп занепокоєний, що під удар може потрапити статус долара, як головної резервної валюти у світі.

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Трамп занепокоєний стрімким поширенням криптовалют

Експрезидент США заявив, що останнє рішення Китаю щодо заборони криптовалют свідчить про те, що Америка повинна захистити свою національну валюту. Трамп додав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує створити власну криптовалюту для того, щоб домінувати на глобальних ринках, намагаючись випередити долар США. Він додав, що Вашингтон повинен бути "дуже обережним" у майбутньому.

Я прихильник нашої валюти і я не хочу, щоб інші валюти виходили та якимось чином шкодили чи принижували долар,

– зазначив Трамп.

Трамп занепокоєний популярністю криптовалют / Фото Unsplash

Експолітик зізнався, що довіряє світовій фінансовій архітектурі, де саме долар США є точною опори. Заява Трампа прозвучала на фоні дебатів щодо регулювання крипторинку, де ринкова капіталізація цифрових монет, створених на базі технології блокчейну, стрімко зростає. Зокрема, йдеться про:

Біткойн,

Ethereum,

Cardano,

Dogecoin,

Solana.

Дональд Трамп також скептично ставиться до стійкості криптовалют. За його словами, це катастрофа, яка чекає свого часу. Крім того, колишній очільник Білого дому вважає, що цифрові валюти шкодять американському долару.