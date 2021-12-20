Катар інвестує понад 100 мільйонів доларів у новий бізнес Rolls-Royce: для чого потрібні гроші

Британський транснаціональний енергетичний та аерокосмічний концерн Rolls-Royce Holdings Plc уклав важливу угоду з Катаром. Що про це відомо – читайте далі.

Катар буде інвестувати у малий бізнес з виробництва модульних реакторів британської компанії.

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Катар та Rolls-Royce уклали нову угоду

Компанія Rolls-Royce уже підписала угоду з нафтовидобувною країною про інвестування мільярдів доларів у "зелені" проєкти. Катар приєднається до Rolls-Royce Group, BNF Resources UK Ltd та Exelon Generation Ltd в ролі акціонерів Rolls-Royce SMR, отримавши 10% акцій, інформує офіційний сайт британської корпорації. Катар інвестує 85 мільйонів фунтів стерлінгів або 112 мільйонів доларів у Rolls-Royce SMR Limited.

Що відомо про Rolls-Royce SMR Цей бізнес створює нове технологічне рішення для забезпечення доступної ядерної енергії з низьким вмістом вуглецю. Одна електростанція займатиме приблизно одну десяту розміру традиційної атомної електростанції та буде забезпечувати електроенергією близько мільйона будинків.

Катар та Rolls-Royce уклали нову угоду / Фото Getty Images

Компанія Rolls-Royce прагне розширити свій аерокосмічний бізнес, який неабияк постраждав через пандемію, завдяки новим технологіям, включаючи малі ядерні реактори. Головний виконавчий директор Воррен Іст повідомив про намір відновити баланс у бізнесі після коронавірусу. Британський парламентар та міністр бізнесу Квасі Квартенг заявив, що ці інвестиції – це "явним вотумом довіри світовому лідерству Великої Британії в галузі ядерних інновацій".

Уряд Великої Британії інвестував 250 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 330 мільйонів доларів США) у проєкт у рамках останнього раунду фінансування, що дало Rolls-Royce достатньо грошей, щоб продовжити отримання офіційного схвалення та визначення місць для монтажу власних заводів.