Капіталізація ринку криптовалют впала нижче 2 трильйонів доларів: що сталося
Джерело:Business Insider
Ринок криптовалют неочікувано обвалився більше ніж на 2%. Чому так сталося і як відреагували дві найпопулярніші цифрові монети світу – читайте далі.
Ринок криптовалют був на піку в середині листопада 2021 року, коли його капіталізація досягла 3 трильйонів доларів.
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Чому ринок криптовалют так відреагував
Крипторинок просів після того, як хвиля неприязні до ризику сколихнула інвестиційний ландшафт на тлі зростання двох факторів: дохідності облігацій та інфляційних очікувань. Актуальна капіталізація цього ринку становить 1,99 трильйона доларів, згідно з СoinMarketCap.Довідка! Термін "неприязнь до ризику" в економіці та фінансах використовують для опису тенденції, коли люди надають перевагу результатам з низькою невизначеністю, а ніж результатам з високою невизначеністю.
Падіння почалося, оскільки дохідність казначейських облігацій США досягла 2-річного максимуму. Це також спричинило обвал на ринку акцій. У результаті казначейські облігації вдарили по багатьох потужних техкомпаніях – від Meta (раніше Facebook) до Tesla, пише CNBC. З початку 2022 року це була одна з ключових тем, адже Федеральна резервна система США неодноразово сигналізувала про те, що вона може кілька разів підняти проценту ставку протягом поточного року.
Вищі ставки зазвичай більше впливають на спекулятивні активи, оскільки інвестори, найімовірніше, вкладатимуть свої гроші у менш ризикові галузі ринку. Цю кореляцію підтверджують звіти Arcane Research, які пов'язують індекс S&P 500 та біткойн.
Наразі S&P 500, здається, диктує напрямок біткойна та загального ринку криптовалют, про що свідчить кореляція, що досягає нових максимумів. 90-денний зв'язок біткойна з S&P 500 на цей момент є найвищим з жовтня 2020 року,
– повідомила компанія.
Падіння криптовалют
19 січня біткойн впав більше ніж на 1% до 41 471 долара. Водночас друга за популярністю криптовалюта світу – Ethereum – втратила понад 3%. Ціна цифрової монети знизилася до 3070 доларів за штуку і могла обвалитися нижче позначки у 3 тисячі доларів вперше з вересня 2021 року. Альткойни постраждали більше:
- монета Cardano впала на 8% до 1,38 долара за штуку,
- тоді як Avalanche обвалилася на 5% до 82,31 долара за монету.
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Цікаво, що минулого тижня кілька альткойнів суттєво зміцнили свої позиції, оскільки капітал хлинув у проєкти NFT та DeFi, побудовані на альтернативних Ethereum платформах для смарт-контрактів. Так звані "вбивці Ethereum" досягли разючих успіхів за останній рік. На момент створення цього матеріалу вартість криптовалют, згідно з CoinDesk, становить:
- біткойн – 42 114 доларів за монету;
- Ethereum – 3 143 долари за монету;
- Cardano – 1,36 долара за монету.