Капіталізація ринку криптовалют впала нижче 2 трильйонів доларів: що сталося

Ринок криптовалют неочікувано обвалився більше ніж на 2%. Чому так сталося і як відреагували дві найпопулярніші цифрові монети світу – читайте далі.

Ринок криптовалют був на піку в середині листопада 2021 року, коли його капіталізація досягла 3 трильйонів доларів.

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Чому ринок криптовалют так відреагував

Крипторинок просів після того, як хвиля неприязні до ризику сколихнула інвестиційний ландшафт на тлі зростання двох факторів: дохідності облігацій та інфляційних очікувань. Актуальна капіталізація цього ринку становить 1,99 трильйона доларів, згідно з СoinMarketCap.

Термін "неприязнь до ризику" в економіці та фінансах використовують для опису тенденції, коли люди надають перевагу результатам з низькою невизначеністю, а ніж результатам з високою невизначеністю.

Падіння почалося, оскільки дохідність казначейських облігацій США досягла 2-річного максимуму. Це також спричинило обвал на ринку акцій. У результаті казначейські облігації вдарили по багатьох потужних техкомпаніях – від Meta (раніше Facebook) до Tesla, пише CNBC. З початку 2022 року це була одна з ключових тем, адже Федеральна резервна система США неодноразово сигналізувала про те, що вона може кілька разів підняти проценту ставку протягом поточного року.

Капіталізація ринку криптовалют впала нижче 2 трильйонів доларів / Фото Getty Images

Вищі ставки зазвичай більше впливають на спекулятивні активи, оскільки інвестори, найімовірніше, вкладатимуть свої гроші у менш ризикові галузі ринку. Цю кореляцію підтверджують звіти Arcane Research, які пов'язують індекс S&P 500 та біткойн.

Наразі S&P 500, здається, диктує напрямок біткойна та загального ринку криптовалют, про що свідчить кореляція, що досягає нових максимумів. 90-денний зв'язок біткойна з S&P 500 на цей момент є найвищим з жовтня 2020 року,

– повідомила компанія.

Падіння криптовалют

19 січня біткойн впав більше ніж на 1% до 41 471 долара. Водночас друга за популярністю криптовалюта світу – Ethereum – втратила понад 3%. Ціна цифрової монети знизилася до 3070 доларів за штуку і могла обвалитися нижче позначки у 3 тисячі доларів вперше з вересня 2021 року. Альткойни постраждали більше:

монета Cardano впала на 8% до 1,38 долара за штуку,

за штуку, тоді як Avalanche обвалилася на 5% до 82,31 долара за монету.

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Цікаво, що минулого тижня кілька альткойнів суттєво зміцнили свої позиції, оскільки капітал хлинув у проєкти NFT та DeFi, побудовані на альтернативних Ethereum платформах для смарт-контрактів. Так звані "вбивці Ethereum" досягли разючих успіхів за останній рік. На момент створення цього матеріалу вартість криптовалют, згідно з CoinDesk, становить: