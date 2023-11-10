Нацбанк посилить вимоги до капіталу фінансових компаній

Чинні вимоги не змінювалися вже 10 років. НБУ вирішив оновити їх, аби забезпечити фінансову сталість на ринку.

Нацбанк планує оновити пруденційні нормативи щодо достатності власного капіталу та дотримання левериджу для фінансових компаній. Зміни мають відбутися відповідно до нового закону "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

Читайте також Готуватиметься до свободи курсоутворення: що буде з валютою наступного тижня

Що зміниться

Нацбанк пропонує визначати мінімальний розмір власного капіталу, враховуючи види та кількість послуг фінансової компанії.

Компанії, які спеціалізуються лише на одній послузі, треба мати капітал щонайменше в 10 мільйонів гривень.

До фінансових компаній, що надають гарантії або поєднують кілька фінансових послуг, вимоги будуть вищими.

Фінансові компанії можуть допускати собі враховувати субординований борг, аби виконати вимоги щодо достатності свого грошового "запасу". Для цього потрібно отримати дозвіл від Нацбанку.

Норматив левериджу дасть змогу збалансувати використання фінансовими компаніями власних та залучених коштів,

— зазначають у Нацбанку.

Це правило обчислюватиметься як співвідношення суми сплаченого статутного капіталу та резервного капіталу, від якої віднімаються непокриті втрати, до усіх зобов'язань фінансової компанії — і бути не менше 3%.

Увага! Ці правила почнуть діяти з 1 січня 2024 року, при цьому встановлено перехідний період до 1 липня 2024 року для впровадження нововведень.