Нацбанк планирует обновить пруденциальные нормативы по достаточности собственного капитала и соблюдению левериджа для финансовых компаний. Изменения должны произойти в соответствии с новым законом "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

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Что изменится

Нацбанк предлагает определять минимальный размер собственного капитала, учитывая виды и количество финансовой компании.

Компании, специализирующиеся только на одной услуге, нужно иметь капитал не менее 10 миллионов гривен.

К финансовым компаниям, предоставляющим гарантии или объединяющим несколько финансовых услуг, требования будут выше.

Финансовые компании могут допускать учитывать субординированный долг, чтобы выполнить требования относительно достаточности своего денежного "запаса". Для этого необходимо получить разрешение от Нацбанка.

Норматив левериджа позволит сбалансировать использование финансовыми компаниями собственных и привлеченных средств,

— отмечают в Нацбанке.

Это правило будет исчисляться как соотношение суммы уплаченного уставного капитала и резервного капитала, от которой отнимаются непокрытые потери, ко всем обязательствам финансовой компании и быть не менее 3%.