Як те, що ніхто не чув, вплине на нафту й долар говорити важко, – економіст про Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс продовжує свою передвиборчу кампанію після перемоги у дебатах проти Дональда Трампа. Проте існують питання щодо її програми.

Камала Гарріс про економіку США

Український економіст Олег Пендзин розповів 24 Каналу про те, як потенційна перемога Камали Гарріс на виборах у США може вплинути на фінансові ринки. Зокрема, йдеться про нафту та долар. Американці будуть обирати нового президента 5 листопада 2024 року.

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Пендзин пояснив, що Камала Гарріс ні на дебатах проти Дональда Трампа, ні на її передвиборчих зустрічах чітко не розповіла, який план вона готує для економіки США. Американська політикиня заявила, що ця програма існує, проте її особливості наразі не озвучені, підмітив економіст.

Для розуміння, США – це країна з найбільшою економікою у світі. До п'ятірки лідерів також входять Китай, Німеччина, Японія та Індія, інформує портал Statista.

Олег Пендзин Економіст та експерт економічного дискусійного клубу Тому говорити, яким чином те, що ніхто не чув, вплине на вартість американської валюти, ціни на нафту і так далі, говорити достатньо важко, адже ніхто не знає, що є елементами її програми.

Олег Пендзин підмітив, що наразі шанси на перемогу на президентських виборах у 2024 році між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом оцінюють приблизно у співвідношенні 50 на 50. Згідно з даними інформує The New York Times, станом на 15 вересня Гарріс підтримують 49% виборців, а Трампа – 47%.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що не планує брати участь у ще одних дебатах з представницею Демократичної партії США. Крім того, колишній президент США вважає, що він виграв дебати, які пройшли 10 вересня.