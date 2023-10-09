Масштабна атака на Ізраїль: фінансові ринки фіксують серйозні втрати

Фінансові ринки Ізраїлю уже відреагували на останні події в країні. Йдеться як про курс національної валюти, так і фондовий ринок. Про головні зміни – далі у тексті.

Нагадаємо, що 7 жовтня Ізраїль масово обстріляли ракетами з Сектору Газа. На територію країни також зайшли терористи ХАМАС з суші, моря та повітря. У відповідь офіційний Тель-Авів оголосив війну вперше з 1973 року, тоді як армія оборони Ізраїлю почала операцію "Залізні мечі". Також світові ЗМІ повідомляють, що до атаки може бути причетний Іран.

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Як реагує фінансовий сектор Ізраїлю

Національна валюта Ізраїлю – шекель – зафіксував серйозний обвал. Грошова одиниця знецінилася до майже до мінімуму за 8 років щодо долара США. Йдеться про падіння на понад 3%, коли курс коливався на рівні 3,9 шекеля за долар. На момент створення цього матеріалу, цей показник залишається актуальним.

Схожу динаміку фіксують й на фондовому ринку Ізраїлю. Перш за все вказують, що ключові індекси акцій Тель-Авіва обвалилися майже на 7%. Цінні папери п'яти найбільших банків Ізраїлю обвалилися на 9%. Вартість державних облігацій подешевшали приблизно на 3%, інформує видання Reuters.

Чому зараз варто стежити за доларом та золотом

Ескалація конфлікту в Ізраїль, найімовірніше, призведе до зростання попиту на золото та долар США. Аналітики вважають, що ці активи виграють від зростання геополітичних ризиків. Потенційно інвестори також можуть звернути більше уваги на державні облігації США.

Крім того, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities Пітер Карділло нагадав, що американський долар завжди зміцнює позиції, коли виникають нові потрясіння на міжнародній арені. За його словами, події в Ізраїлі також стали хорошим прикладом, чому варто зберігати в інвестиційному портфелі золото, яке можна назвати страховкою на випадок суттєвих змін у світі, повідомляє Reuters.