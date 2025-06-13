Російські компанії подорожчали на 7 мільярдів доларів: до чого тут ескалація на Близькому Сході

На Близькому Сході знову набирає обертів протистояння між Ізраєлем та Іраном. Неочікуваним бенефіціаром цього стали нафтові компанії з Росії.

Нафтові компанії стрімко подорожчали на тлі ескалації на Близькому Сході

Акції російських нафтових компаній різко зросли в ціні на Московській біржі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Варте уваги Курс румунського лея рекордно обвалився: на скільки та в чому причина

Сумарна ринкова капіталізація російських нафтових компаній зросла на 550 мільярдів рублів або на 6,9 мільярда доларів. Такий приріст зафіксували всього за три години торгів. Компанії виграли від стрімко зростання цін на нафту.

Нагадаємо, що еталонні бренди нафти подорожчали на понад 9% під час торгів 13 червня. Головний фактор, який спровокував стрімке зростання цін на нафту, – це атака Ізраїлю на Іран.

Найбільше подорожчали акції компанії "Роснефть". Цінні папери зросли на 5,7%, капіталізація компанії додала 3,1 мільярда доларів.

Інші компанії зафіксували такі результати на ринку: