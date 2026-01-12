Історичний антирекорд: іранська валюта тепер коштує майже 0

В Ірані продовжують протести. Ситуація там особливо загострилась після того, як Трамп захопив Мадуро. Нагадаємо, американський президент наразі здійснює тиск і на керівництво Ірану.

Яка ситуація в Ірані зараз?

Масові антиурядові протести не зупиняються. Відомо про масштабні сутички, які виникли у декількох населених пунктах 11 січня, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Протестувальники вимагають повалення монархії в Ірані. Влада намагається придушити протести. Зокрема, на іранській території було відключено інтернет.

Зауважимо, що протести в Ірані розпочалися ще в кінці 2025 року. Їх спричинили економічні труднощі в країні:

на початку протестували лише вуличні торговці;

згодом доєдналися студенти та інші жителі.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше прокоментував ситуацію 3 січня. Він сказав, що проти бунтівників необхідно вжити жорсткі заходи.

Ми будемо розмовляти з протестувальниками, але діалог із бунтівниками – марний. Бунтівників слід поставити на місце,

– сказав Хаменеї.

Разом з цим, іранське керівництво назвало обґрунтованими побоювання вуличних торговців, що виникли у зв'язку з девальвацією національної валюти.

Станом на 12 січня, ріал в Ірані, фактично сягнув нуля. За курсом НБУ, виходить, що:

аби отримати 1 долар, потрібно мати – понад 430 тисяч іранських реалів;

а от 1 українська гривня обійдеться у майже 10 тисяч іранських реалів, повідомляє видання "Мінфін".

Як США реагують на ситуацію в Ірані?