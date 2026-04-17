17 квітня, 15:54
Іран відкрив Ормузьку протоку
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу всіх торгових суден. Вона буде відкритою на час дії перемир'я в Лівані.
Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.
Дивіться також Іран може дозволити прохід кораблям через Ормуз, але є нюанс
Що відомо про відкриття Ормузької протоки?
Прохід дозволено за маршрутом, узгодженим Організацією портів та морського транспорту Ісламської Республіки Іран, про який було оголошено раніше,
– написав Аракчі.