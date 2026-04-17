Іран відкрив Ормузьку протоку
17 квітня, 15:54
Дарія Черниш

Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу всіх торгових суден. Вона буде відкритою на час дії перемир'я в Лівані.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Що відомо про відкриття Ормузької протоки?

 

Прохід дозволено за маршрутом, узгодженим Організацією портів та морського транспорту Ісламської Республіки Іран, про який було оголошено раніше,
– написав Аракчі.

 