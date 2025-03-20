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20 березня, 12:48
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Вкладання в американські акції падають

Валерія Городинська
Основні тези

Згідно з опитуванням Bank of America, інвестори різко зменшили частку вкладень в американські акції. Це стало найбільшим скороченням в історії. Це відбувається через зниження індексу S&P 500.

Чому вкладання в американські акції падають

В американських акціях помітили 23% недовагу, за словами фондових менеджерів. Це падіння на 40 процентних пунктів проти попереднього опитування, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як повідомляють, такий різкий розворот у настроях відбувся на тлі зниження індексу S&P 500 – приблизно на 8% від рекордного рівня в лютому.

Що таке індекс S&P 500 

У кошик цього фондового індексу включено 500 акціонерних компаній США, які мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor's й нею ж складається. 

Цікаво, що європейські ринки демонструють зростання оптимізму. Це відбувається на фоні запланованих масштабних витрат Німеччини на оборону та інфраструктуру.

  • Алокація в єврозонні акції досягла найвищого рівня з 2021 року. Водночас у США вона найнижча з червня 2023 року. 
  • Також, інвестори збільшили частку готівки до 4,1% з 3,5%, що є найбільшим стрибком із 2020 року.
  • Вкладання зросли й в традиційно захисні сектори, як-от товари широкого вжитку. Натомість частка технологічних акцій значно скоротилася.

Зверніть увагу! Наразі S&P 500 почав відновлюватися після економічних даних, що знизили побоювання щодо рецесії. Подальше зростання S&P 500 вище 6000 пунктів можливе лише за умови послаблення торгових воєн та інфляційного тиску.