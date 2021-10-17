Інвестор, який передбачив кризу 2008 року, змінив свою позицію щодо компанії Ілона Маска

Легендарний інвестор Майкл Беррі, який передбачив світову фінансову кризу у 2008 році, повідомив, що більше не робить ставку проти компанії Ілона Маска. Йдеться про виробника електромобілів Tesla.

У березні 2021 року Майкл Беррі зробив ставку на падіння акцій компанії Tesla. Тоді його інвестиційна компанія Burry’s Scion Asset Management володіла опціонами виробника електромобілів на 800 100 акцій. Акції Tesla оцінювали у 534 мільйони доларів. Інформація щодо умов здійснення ставки та її ціни невідома.

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Інвестор, який передбачив кризу 2008 року, змінив позицію щодо Tesla

У жовтні 2021 року відомий інвестор заявив, що змінив позицію щодо Tesla і більше не робить ставку проти компанії Ілона Маска. Майкл Беррі наступним чином пояснив своє попереднє рішення: це була просто угода. Крім того, він додав, що ЗМІ реально перебільшили цінність таких речей.

За даними Yahoo!Finance , актуальна вартість акцій Tesla коливається на рівніза кожну. Ринкова капіталізація компанії становитьдоларів.

Майкл Беррі змінив позицію щодо Tesla / Фото Unsplash

Аналітики додали, що цілком ймовірно ці опціони були частиною масштабнішої угоди, яка б обмежила втрати хедж-фонду Burry’s Scion Asset Management, якби ця ставка зіграла б проти компанії. Раніше Беррі досить скептично ставився до активів Tesla. На початку 2021 року інвестор навіть порівнював зростання акцій виробника електромобілів з бульбашкою на ринку іпотечного кредитування, яка призвела до кризи у 2008 році, як пише Business Insider.