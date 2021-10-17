Инвестор, который предсказал кризис 2008 года, изменил свою позицию в отношении компании Маска

Легендарный инвестор Майкл Берри, предсказавший мировой финансовый кризис в 2008 году, сообщил, что больше не делает ставку против компании Илона Маска. Речь идет о производителе электромобилей Tesla.

В марте 2021 года Майкл Берри сделал ставку на падение акций компании Tesla. Тогда его инвестиционная компания Burry's Scion Asset Management владела опционами производителя электромобилей на 800 100 акций. Акции Tesla оценивали в 534 миллиона долларов. Информация об условиях осуществления ставки и ее цене неизвестна.

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Инвестор, который предсказал кризис 2008 года, изменил позицию относительно Tesla

В октябре 2021 году известный инвестор заявил, что изменил позицию в отношении Tesla и больше не делает ставку против компании Илона Маска. Майкл Берри следующим образом объяснил свое предыдущее решение: это была просто сделка. Кроме того, он добавил, что СМИ реально преувеличили ценность таких вещей.

По данным Yahoo! Finance , актуальная стоимость акций Tesla колеблется на уровнеза каждую. Рыночная капитализация компании составляетдолларов.

Майкл Берри изменил позицию относительно Tesla / Фото Unsplash

Аналитики добавили, что вполне вероятно эти опционы были частью масштабной сделки, которая ограничила бы потери хедж-фонда Burry's Scion Asset Management, если бы эта ставка сыграла против компании. Ранее Берри довольно скептически относился к активам Tesla. В начале 2021 года инвестор даже сравнивал рост акций производителя электромобилей с пузырем на рынке ипотечного кредитования, который привел к кризису в 2008 году, как пишет Business Insider.