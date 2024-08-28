Інвестор, син якого підтримує Україну, продав акції потужного банку США на шалену суму

Мільярдер та інвестор Воррен Баффет продав акції одного з американських банків. Ця угода принесла його компанії майже мільярд доларів.

Воррен Баффет продав десятки мільйонів акцій Bank of America

У рамках останнього продажу компанія мільярдера Воррена Баффета – Berkshire Hathaway – позбулася акцій Bank of America, що є одним із найбільших у США. У результаті компанія отримала 981,9 мільйона доларів. Також додають, що конгломерат продовжує скорочувати свою частку в другому за величиною американському банку.

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Всього з 23 по 27 серпня компанія Воррена Баффета продала приблизно 24,7 мільйона акцій американського кредитора. Тоді як з середини липня Berkshire продав цінні папери Bank of America на суму близько 5,4 мільярда доларів.

Цікаво! Син Воррена Баффета, Говард Баффетт, є одним із найбільших благодійників, які підтримують Україну. Він виділив понад 500 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу після російського вторгнення.

Станом на 28 серпня акції Bank of America торгуються на ринку з ціною на рівні 39,93 долара за штуку. Ринкова капіталізація кредитора становить 307,8 мільярда доларів, згідно з даними MarketWatch. З початку року цінні папери банку подорожчали на 18,84%.

Попри це Berkshire Hathaway все ще залишається найбільшим акціонером Bank of America. Компанії Баффета належить 903,8 мільйона акцій кредитора. Вартість цієї частки становить 35,85 мільярда доларів. Нагадаємо, що легендарний інвестор почав купувати акції банку у 2011 році.

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