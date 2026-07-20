Акції технологічних гігантів на межі нового випробування: чого чекають інвестори

Американський фондовий ринок розпочав тиждень зі стриманого оптимізму після різкого розпродажу акцій виробників чипів. Інвестори очікують квартальної звітності найбільших технологічних компаній, яка може визначити подальший напрямок ринку.

Чому інвестори уважно стежать за звітністю техгігантів

Ф'ючерси на основні американські фондові індекси на початку нового торгового тижня демонстрували зростання після різкого падіння акцій виробників мікрочипів минулого тижня, повідомляє Reuters. У центрі уваги інвесторів опинився старт активної фази сезону корпоративної звітності.

Найближчими днями фінансові результати за другий квартал мають оприлюднити Alphabet, Tesla, Intel та IBM. Саме ці компанії можуть показати, чи продовжує бум інвестицій у штучний інтелект підтримувати високі темпи зростання технологічного сектору.

Водночас минулого тижня Philadelphia SE Semiconductor Index (SOX) перейшов у фазу "ведмежого" ринку, втративши понад 20% від свого рекордного максимуму, зафіксованого наприкінці червня. Це посилило сумніви інвесторів щодо того, чи не були акції компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, переоцінені.

Які ризики зараз впливають на фондовий ринок

Окрім сезону звітності, учасники ринку уважно стежать за розвитком подій на Близькому Сході. Після чергового загострення конфлікту між США та Іраном ціна нафти Brent піднялася вище 90 доларів за барель вперше з початку червня.

Подорожчання енергоносіїв повернуло на ринок побоювання щодо нового витка інфляції. За оцінками інвесторів, імовірність підвищення базової ставки Федеральною резервною системою США на липневому засіданні становить близько 12%, тоді як шанси на ще одне підвищення у вересні оцінюються приблизно у 53%.

Попри загальну обережність, окремі компанії демонстрували позитивну динаміку ще до відкриття торгів. Зокрема, акції виробників пам'яті Western Digital, Seagate Technology, Micron Technology та SanDisk зростали на 3,2 – 4,2%, а папери Domino's Pizza додали 6,5% після того, як квартальна виручка компанії перевищила очікування аналітиків. Водночас експерти попереджають, що якщо корпоративні результати не підтвердять високі темпи інвестицій у розвиток штучного інтелекту, розпродаж на технологічному ринку може затягнутися на кілька місяців.