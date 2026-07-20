Почему инвесторы внимательно следят за отчетностью технологических гигантов

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в начале новой торговой недели демонстрировали рост после резкого падения акций производителей микрочипов на прошлой неделе, сообщает Reuters. В центре внимания инвесторов оказался старт активной фазы сезона корпоративной отчетности.

В ближайшие дни финансовые результаты за второй квартал должны обнародовать Alphabet, Tesla, Intel и IBM. Именно эти компании могут показать, продолжает ли бум инвестиций в искусственный интеллект поддерживать высокие темпы роста технологического сектора.

В то же время на прошлой неделе Philadelphia SE Semiconductor Index (SOX) перешел в фазу "медвежьего" рынка, потеряв более 20% от своего рекордного максимума, зафиксированного в конце июня. Это усилило сомнения инвесторов относительно того, не были ли акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, переоценены.

Какие риски сейчас влияют на фондовый рынок

Помимо сезона отчетности, участники рынка внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке. После очередного обострения конфликта между США и Ираном цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с начала июня.

Подорожание энергоносителей вернуло на рынок опасения относительно нового витка инфляции. По оценкам инвесторов, вероятность повышения базовой ставки Федеральной резервной системой США на июльском заседании составляет около 12%, тогда как шансы на еще одно повышение в сентябре оцениваются примерно в 53%.

Несмотря на общую осторожность, отдельные компании демонстрировали положительную динамику еще до открытия торгов. В частности, акции производителей памяти Western Digital, Seagate Technology, Micron Technology и SanDisk росли на 3,2–4,2%, а бумаги Domino's Pizza прибавили 6,5% после того, как квартальная выручка компании превысила ожидания аналитиков. В то же время эксперты предупреждают, что если корпоративные результаты не подтвердят высокие темпы инвестиций в развитие искусственного интеллекта, распродажа на технологическом рынке может затянуться на несколько месяцев.