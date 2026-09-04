Сигнали від ФРС розвернули ринки: чому дешевшає долар та ростуть світові акції

Член Ради керуючих Федеральної резервної системи США Крістофер Уоллер заявив про ознаки сповільнення інфляції та висловився на користь паузи в підвищенні ставок. Це спричинило послаблення долара, зміцнення японської єни та зростання світових фондових індексів.

Як відреагували фондові та валютні ринки

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, останні економічні дані в США вказують на поступове зниження інфляційного тиску. На цьому тлі ймовірність чергового підвищення базової ставки американським регулятором на вересневому засіданні впала з 63% до 50%.

Пом'якшення риторики одразу вдарило по позиціях американської валюти. Індекс долара щодо кошика основних валют знизився на 0,6%, що дозволило іншим національним валютам та фондовим індексам відновити зростання.

Найбільше від падіння долара виграла японська єна, яка демонструє тижневе зростання на 2,3%. Інвестори активно закладають у ціни 75-відсоткову ймовірність того, що Банк Японії підніме власну ставку вже цього місяця.

Азійські фондові ринки також продемонстрували позитивну динаміку. Китайські акції зросли на 4%, південнокорейський індекс KOSPI додав 2%, а японський Nikkei піднявся на 1,4%.

Аналітики інвестиційного банку JPMorgan зазначають, що такі заяви суттєво підвищують планку для ухвалення рішення про подальше посилення монетарної політики. Наразі трейдери чекають на свіжий звіт щодо ринку праці США, який сформує остаточні очікування ринку.

Ситуація на ринку нафти та цінних паперів

Попри короткочасне полегшення на ринку державних облігацій США, інвестори залишаються обережними через геополітичні ризики на Близькому Сході. Відсутність прогресу у врегулюванні конфлікту між США та Іраном створює загрозу для судноплавства через Ормузьку протоку.

Через це ціни на нафту марки Brent утримуються поблизу шеститижневих максимумів на рівні 95,52 долара за барель, додавши близько 7% за тиждень. Водночас вартість золота зафіксувалася на позначці 4 470 доларів за унцію.

Раніше ми писали, що світові фінансові ринки охопила висока волатильність через різкі коливання акцій технологічних компаній та невизначеність щодо процентних ставок. Водночас ціни на нафту знизилися після заяв Дональда Трампа щодо конфлікту навколо Ірану, а єна суттєво зміцнилася.