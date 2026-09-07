Битва за Арктику: ЄС інвестує 200 мільйонів євро в Гренландію на тлі зазіхань Трампа

Європейський Союз інвестує 200 мільйонів євро в розвиток критичної інфраструктури та видобуток корисних копалин Гренландії. Ці інвестиції складають близько 8% річного ВВП острова та покликані зміцнити зв'язки з блоком на тлі зазіхань США.

Мільйонні інвестиції проти геополітичних апетитів

Як повідомляє видання Bloomberg, про виділення пакета допомоги оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час дводенного візиту до столиці Гренландії Нуука. Інвестиції спрямують на розробку родовищ критичних мінералів, відновлювану енергетику та супутниковий зв'язок.

Острів набуває дедалі більшого геополітичного значення через танення льодовиків, яке відкриває нові торгівельні шляхи та доступ до рідкісних ресурсів, де зараз домінує Китай. Боротьбу за регіон суттєво загострили заяви Дональда Трампа про намір встановити контроль США над цією територією.

Арктика стала одним із місць, де зіштовхуються тектонічні плити геополітики, тому ми безпосередньо зацікавлені в тому, що тут відбувається,

– говорить Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії.

Вона підкреслила, що це рішення демонструє чіткий вибір Європи розширювати свою присутність у регіоні. За словами очільника бізнес-асоціації Гренландії Крістіана Кельдсена, європейський пакет у 200 мільйонів євро становитиме від 7% до 8% валового внутрішнього продукту острова та суттєво стимулюватиме місцеву економіку.

Лідер Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен також привітав фінансову підтримку та зазначив, що вкладені кошти матимуть прямий позитивний вплив на повсякденне життя мешканців.

Посилення дипломатичної присутності в Нууку

Паралельно з фінансовою допомогою Євросоюз готує нову арктичну стратегію, яку презентують 20 жовтня. У цьому документі регіон офіційно перекваліфікують у "північне сусідство" Брюсселя, що має підкреслити його важливість для безпеки та економіки Європи.

Боротьба за вплив уже спричинила дипломатичний бум: Канада, Франція та Норвегія відкрили свої консульства в Нууку. Тим часом Данія вже виділила 250 мільйонів доларів на інфраструктуру острова, а Єврокомісія пропонує збільшити загальну підтримку території до понад 530 мільйонів євро протягом наступних семи років.