Миллионные инвестиции против геополитических амбиций

Как сообщает издание Bloomberg, о выделении пакета помощи объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время двухдневного визита в столицу Гренландии Нуук. Инвестиции будут направлены на разработку месторождений критически важных минералов, возобновляемую энергетику и спутниковую связь.

Остров приобретает все большее геополитическое значение из-за таяния ледников, что открывает новые торговые пути и доступ к редким ресурсам, где сейчас доминирует Китай. Борьбу за регион существенно обострили заявления Дональда Трампа о намерении установить контроль США над этой территорией.

Арктика стала одним из мест, где сталкиваются тектонические плиты геополитики, поэтому мы непосредственно заинтересованы в том, что здесь происходит,

– говорит Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что это решение демонстрирует четкий выбор Европы расширять свое присутствие в регионе. По словам главы бизнес-ассоциации Гренландии Кристиана Кельдсена, европейский пакет в 200 миллионов евро составит от 7% до 8% валового внутреннего продукта острова и существенно стимулирует местную экономику.

Лидер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также приветствовал финансовую поддержку и отметил, что вложенные средства окажут прямое положительное влияние на повседневную жизнь жителей.

Усиление дипломатического присутствия в Нууку

Параллельно с финансовой помощью Евросоюз готовит новую арктическую стратегию, которая будет представлена 20 октября. В этом документе регион официально переквалифицируют в "северное соседство" Брюсселя, что должно подчеркнуть его важность для безопасности и экономики Европы.

Борьба за влияние уже вызвала дипломатический бум: Канада, Франция и Норвегия открыли свои консульства в Нууку. Между тем Дания уже выделила 250 миллионов долларов на инфраструктуру острова, а Еврокомиссия предлагает увеличить общую поддержку территории до более чем 530 миллионов евро в течение следующих семи лет.