Що було б із вкладених 1000 доларів за 15 років: Bitcoin, Nvidia, Tesla, Apple та золото

Якби 15 років тому інвестор вклав 1000 доларів у різні популярні активи, сьогодні результати могли б відрізнятися у тисячі разів. Найбільший результат серед наведених варіантів показує Bitcoin, однак навіть окремі акції значно випередили традиційні активи.

Bitcoin залишив далеко позаду навіть найуспішніші акції

За наведеним розрахунком, 1000 доларів, вкладені 15 років тому в Bitcoin, сьогодні коштували б близько 8,97 мільйона доларів. Такий результат пояснюється надзвичайно низькою ціною криптовалюти на початку 2010-х років та її подальшим багаторазовим зростанням.

Історичні дані показують, наскільки дешевим тоді був Bitcoin: у вересні 2011 року місячна ціна BTC становила близько 5,09. Упродовж того ж року криптовалюта пережила один із перших масштабних стрибків – від рівнів нижче 1 долара на початку року до двозначних значень у наступні місяці.

На другому місці, за даними Macrotrends, у такому порівнянні опинилася Nvidia. 1000 доларів, вкладені в акції виробника чипів, перетворилися б приблизно на 735 тисяч доларів. Для коректного порівняння історичну вартість акцій необхідно враховувати з поправкою на численні спліти Nvidia, зокрема масштабний спліт 10:1 у 2024 році.

Ще один винятково успішний актив – Tesla. За наведеним розрахунком, початкові 1000 доларів перетворилися б приблизно на 231 тисячу доларів. Акції компанії торгувалися на значно нижчих рівнях у 2011 році, а подальше зростання Tesla зробило її однією з найприбутковіших великих компаній для довгострокових інвесторів.

Apple, S&P 500 і золото: стабільніше, але результат значно менший

Apple також продемонструвала потужне довгострокове зростання. У наведеному порівнянні 1000 доларів, вкладені в акції компанії 15 років тому, сьогодні коштували б близько 29 тисяч доларів. Для Apple, як і для Nvidia, історичні котирування потрібно коригувати з урахуванням сплітів акцій.

Для порівняння, інвестиція в S&P 500 дала б значно скромніший, але все одно позитивний результат – приблизно 8400 доларів. Індекс, який охоплює великі американські компанії, традиційно використовується як один із ключових орієнтирів для довгострокового інвестування та пасивних стратегій.

Найменший результат серед наведених активів показує золото – близько 2150 доларів із початкових 1000 доларів. Водночас головна мета золота для багатьох інвесторів полягає не в максимальному зростанні капіталу, а у диверсифікації портфеля та збереженні вартості коштів у періоди ринкової нестабільності.

Важливо враховувати, що це історичне порівняння, а не прогноз майбутньої дохідності. Фінальний результат змінюється залежно від конкретної дати купівлі та продажу, а також від того, чи враховуються комісії, податки та дивіденди.

Якщо розташувати активи за результатом із 1000 доларів, картина виглядатиме так:

Bitcoin – 8,97 мільйона доларів;

Nvidia – 735 тисяч доларів;

Tesla – 231 тисяча доларів;

Apple – 29 тисяч доларів;

S&P 500 – 8400 доларів;

золото – 2150 доларів.

Це добре демонструє головний принцип інвестування: висока потенційна дохідність майже завжди супроводжується вищим ризиком. Bitcoin, Nvidia та Tesla свого часу давали колосальний потенціал зростання, але на шляху до нинішніх оцінок їхні ціни переживали дуже значні падіння.

Раніше ми писали, що біткойн за останні шість років пережив кілька масштабних циклів зростання та падіння, але у довгостроковій перспективі його ціна залишається значно вищою, ніж на початку 2020 року. Якби інвестор придбав криптовалюту тоді й утримував її до серпня 2026 року, його вкладення зросли б приблизно у 8,8 раза.