Биткойн значительно обогнал даже самые успешные акции

Согласно приведенным расчетам, 1000 долларов, вложенные 15 лет назад в биткоин, сегодня стоили бы около 8,97 миллиона долларов. Такой результат объясняется чрезвычайно низкой ценой криптовалюты в начале 2010-х годов и ее последующим многократным ростом.

Исторические данные показывают, насколько дешевым тогда был Биткойн: в сентябре 2011 года месячная цена BTC составляла около 5,09. В течение того же года криптовалюта пережила один из первых масштабных скачков – от уровней ниже 1 доллара в начале года до двузначных значений в последующие месяцы.

На втором месте, по данным Macrotrends, в таком сравнении оказалась Nvidia. 1000 долларов, вложенные в акции производителя чипов, превратились бы примерно в 735 тысяч долларов. Для корректного сравнения историческую стоимость акций необходимо учитывать с поправкой на многочисленные сплиты Nvidia, в частности масштабный сплит 10:1 в 2024 году.

Еще один исключительно успешный актив – Tesla. По приведенному расчету, первоначальные 1000 долларов превратились бы примерно в 231 тысячу долларов. Акции компании торговались на значительно более низких уровнях в 2011 году, а последующий рост Tesla сделал ее одной из самых прибыльных больших компаний для долгосрочных инвесторов.

Apple, S&P 500 и золото: стабильнее, но результат значительно меньше

Apple также продемонстрировала мощный долгосрочный рост. В приведенном сравнении 1000 долларов, вложенные в акции компании 15 лет назад, сегодня стоили бы около 29 тысяч долларов. Для Apple, как и для Nvidia, исторические котировки необходимо корректировать с учетом сплитов акций.

Для сравнения, инвестиция в S&P 500 дала бы значительно более скромный, но все равно положительный результат – примерно 8400 долларов. Индекс, охватывающий большие американские компании, традиционно используется в качестве одного из ключевых ориентиров для долгосрочного инвестирования и пассивных стратегий.

Наименьший результат среди приведенных активов демонстрирует золото – около 2150 долларов из начальных 1000 долларов. В то же время главная цель инвестиций в золото для многих инвесторов заключается не в максимальном приросте капитала, а в диверсификации портфеля и сохранении стоимости средств в периоды рыночной нестабильности.

Важно учитывать, что это историческое сравнение, а не прогноз будущей доходности. Итоговый результат зависит от конкретной даты покупки и продажи, а также от того, учитываются ли комиссии, налоги и дивиденды.

Если расположить активы по результату при стартовом капитале в 1000 долларов, картина будет выглядеть так:

Bitcoin – 8,97 миллиона долларов;

Nvidia – 735 тысяч долларов;

Tesla – 231 тысяча долларов;

Apple – 29 тысяч долларов;

S&P 500 – 8400 долларов;

золото – 2150 долларов.

Это хорошо иллюстрирует главный принцип инвестирования: высокая потенциальная доходность почти всегда сопровождается более высоким риском. Биткойн, Nvidia и Tesla в свое время демонстрировали колоссальный потенциал роста, но на пути к нынешним оценкам их цены переживали очень значительные падения.

Ранее мы писали, что биткойн за последние шесть лет пережил несколько масштабных циклов роста и падения, но в долгосрочной перспективе его цена остается значительно выше, чем в начале 2020 года. Если бы инвестор приобрел криптовалюту тогда и удерживал ее до августа 2026 года, его вложения выросли бы примерно в 8,8 раза.