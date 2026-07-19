Не лише цифра на біржі: що приховує індекс S&P 500 та як він впливає на інвесторів

Коли говорять про стан американської економіки чи фондового ринку, одним із перших згадують саме S&P 500. Цей показник давно став одним із ключових орієнтирів для інвесторів у всьому світі, адже відображає динаміку найбільших компаній США.

Що таке індекс S&P 500

S&P 500 (Standard & Poor's 500) – це один із найвідоміших фондових індексів у світі, який відображає зміну вартості акцій приблизно 500 найбільших публічних компаній США, розповідає Equity. До нього входять підприємства з різних секторів економіки – від технологій і фінансів до медицини, енергетики та споживчих товарів.

Індекс був створений у 1957 році компанією Standard & Poor's. Його головне завдання – показувати загальний стан американського фондового ринку. Саме тому S&P 500 часто називають своєрідним "барометром" економіки США.

До складу індексу входять такі всесвітньо відомі компанії, як Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Berkshire Hathaway та багато інших. Оскільки ці корпорації займають значну частку ринку, їхня динаміка суттєво впливає на загальне значення індексу.

Водночас перелік компаній не є постійним. Якщо бізнес перестає відповідати встановленим критеріям або втрачає ринкову вагу, його можуть замінити іншою компанією.

Чому інвестори уважно стежать за S&P 500

Популярність S&P 500 пояснюється тим, що він дозволяє швидко оцінити, у якому напрямку рухається американський фондовий ринок. Якщо індекс зростає, це часто свідчить про позитивні настрої інвесторів та покращення фінансових результатів великих компаній. Якщо ж падає – ринок може сигналізувати про економічні ризики чи невизначеність.

Для багатьох інвесторів S&P 500 також є еталоном прибутковості. Саме з його показниками порівнюють результати роботи інвестиційних фондів, керуючих активами та окремих портфелів. Якщо інвестор заробив більше, ніж зріс індекс, вважається, що його стратегія перевершила ринок.

Крім того, існують біржові фонди (ETF), які повторюють структуру S&P 500. Купуючи їхні паї, інвестор фактично отримує доступ до широкого портфеля найбільших американських компаній без необхідності купувати акції кожної окремо.

Саме завдяки широкому охопленню економіки, прозорій методології та високій ліквідності S&P 500 вже багато десятиліть залишається одним із найважливіших індикаторів світового фінансового ринку.

До речі, російський фондовий ринок продовжує стрімко втрачати позиції на тлі санкцій, паливної кризи та геополітичної напруги. Індекс Мосбіржі вперше з жовтня 2022 року опустився нижче 2 000 пунктів.