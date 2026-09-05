Як працює біржа в Україні: де купити акції та облігації і що для цього потрібно

Фондова біржа – це організований майданчик, де зустрічаються заявки на купівлю та продаж цінних паперів за встановленими правилами. В Україні приватний інвестор зазвичай не виходить на біржу напряму, а працює через ліцензованого торговця цінними паперами або брокера.

Що таке фондова біржа та як на ній укладають угоди

Фондова біржа створює умови, за яких покупці та продавці можуть зустрічатися на організованому ринку, йдеться в Положенні про функціонування фондових бірж. Її завдання – забезпечити правила торгів, конкурентне формування цін і належне розкриття інформації про операції. Саме концентрація попиту та пропозиції допомагає формувати ринкову ціну цінного папера.

У спрощеному вигляді механізм працює так: інвестор хоче купити, наприклад, облігацію або акцію і подає заявку із зазначенням кількості та ціни. З іншого боку є продавець, який готовий продати відповідний актив. Якщо параметри заявок збігаються, відбувається угода.

Результат такої операції – біржовий контракт, тобто договір купівлі-продажу цінних паперів або іншого фінансового інструменту, який укладається між учасниками торгів та реєструється біржею.

Водночас біржа – це не просто сайт, де можна натиснути кнопку "купити". В Україні діяльність із організації торгівлі на фондовому ринку є професійною діяльністю, яка потребує відповідної ліцензії регулятора. Окремо ліцензується торгівля цінними паперами, зокрема брокерська та дилерська діяльність.

Для інвестора це означає, що доступ до торгів зазвичай забезпечує брокер або інший професійний учасник ринку. Через нього людина подає заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів.

Важливо не плутати брокера та біржу. Біржа забезпечує організацію торгів, тоді як брокер може приймати та виконувати доручення клієнта щодо купівлі або продажу цінних паперів.

Після укладення угоди виникає ще один важливий етап – облік прав на цінні папери. В Україні депозитарні установи забезпечують зберігання та облік цінних паперів, а також облік набуття, припинення та переходу прав на них.

Тобто спрощена схема для приватного інвестора виглядає так: інвестор → брокер → біржа → угода → депозитарний облік цінних паперів.

Як українцю почати інвестувати через біржу

Перший крок – визначитися, що саме ви хочете придбати. На організованому ринку можуть торгуватися різні фінансові інструменти, зокрема акції та облігації. При цьому конкретний перелік доступних для торгів активів залежить від відповідного майданчика та допуску цінних паперів до торгів.

Далі потрібно обрати професійного учасника ринку, через якого здійснюватимуться операції. Перед переказом коштів варто перевірити компанію в офіційних реєстрах НКЦПФР. Регулятор окремо наголошує, що інвестору необхідно перевіряти не лише наявність компанії в реєстрі, а й те, на які саме послуги вона має ліцензію.

Наприклад, якщо компанія пропонує клієнту купувати або продавати для нього акції чи облігації, потрібно перевірити наявність відповідної ліцензії на брокерську діяльність. НКЦПФР також попереджає про ризик псевдоброкерів, які можуть створювати сайти-клони справжніх ліцензованих компаній.

Після вибору посередника інвестор відкриває необхідні рахунки та поповнює їх відповідно до процедури конкретного професійного учасника. Далі можна подавати заявки на купівлю або продаж доступних фінансових інструментів.

Важливо розуміти, що біржа не гарантує прибуток від інвестицій. Якщо куплена акція подорожчає, інвестор може заробити на зростанні її вартості або отримати дивіденди, якщо компанія їх виплачує. Якщо ж ціна впаде, власник може зазнати збитків.

Окрему увагу потрібно приділяти ліквідності. Якщо актив торгується рідко, продати його за бажаною ціною може бути складніше. Тому перед купівлею варто дивитися не лише на потенційну дохідність, а й на обсяги торгів, спред між ціною купівлі та продажу, комісії та інші витрати.

Український ринок також поступово розширює доступ інвесторів до іноземних інструментів. Наприклад, у серпні 2026 року НКЦПФР повідомила про допуск до обігу в Україні ще п'яти іноземних ETF, зареєстрованих у Німеччині та Ірландії. Це означає, що за відповідних умов ліцензовані українські депозитарні установи та торговці цінними паперами можуть обліковувати такі цінні папери й пропонувати їх українським інвесторам.

Отже, фондова біржа – це лише одна ланка інвестиційного процесу. Для приватного інвестора ключовими є вибір легального професійного посередника, перевірка доступних фінансових інструментів, розуміння їхніх ризиків та усвідомлення всіх комісій і можливих податкових наслідків.

До речі, нерухомість також може стати джерелом регулярного доходу, якщо правильно підібрати об'єкт, модель його використання та врахувати всі витрати. В Україні власники можуть заробляти на довгостроковій або подобовій оренді, однак потенційний прибуток варто рахувати вже після податків, ремонту та періодів простою.