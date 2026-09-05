Что такое фондовая биржа и как на ней заключаются сделки

Фондовая биржа создает условия, при которых покупатели и продавцы могут встречаться на организованном рынке, говорится в Положении о функционировании фондовых бирж. Ее задача – обеспечить правила торгов, конкурентное ценообразование и надлежащее раскрытие информации об операциях. Именно концентрация спроса и предложения помогает формировать рыночную цену ценной бумаги.

В упрощенном виде механизм работает так: инвестор хочет купить, например, облигацию или акцию и подает заявку с указанием количества и цены. С другой стороны есть продавец, готовый продать соответствующий актив. Если параметры заявок совпадают, заключается сделка.

Результат такой операции – биржевой контракт, то есть договор купли-продажи ценных бумаг или другого финансового инструмента, который заключается между участниками торгов и регистрируется биржей.

В то же время биржа – это не просто сайт, где можно нажать кнопку "купить". В Украине деятельность по организации торговли на фондовом рынке является профессиональной деятельностью, требующей соответствующей лицензии регулирующего органа. Отдельно лицензируется торговля ценными бумагами, в частности брокерская и дилерская деятельность.

Для инвестора это означает, что доступ к торгам обычно обеспечивает брокер или другой профессиональный участник рынка. Через него человек подает заявки на покупку или продажу финансовых инструментов.

Важно не путать брокера и биржу. Биржа обеспечивает организацию торгов, тогда как брокер может принимать и исполнять поручения клиента о покупке или продаже ценных бумаг.

После заключения сделки наступает еще один важный этап – учет прав на ценные бумаги. В Украине депозитарные учреждения обеспечивают хранение и учет ценных бумаг, а также учет приобретения, прекращения и перехода прав на них.

То есть упрощенная схема для частного инвестора выглядит так: инвестор → брокер → биржа → сделка → депозитарный учет ценных бумаг.

Как украинцу начать инвестировать через биржу

Первый шаг – определиться, что именно вы хотите приобрести. На организованном рынке могут торговаться различные финансовые инструменты, в частности акции и облигации. При этом конкретный перечень доступных для торгов активов зависит от соответствующей площадки и допуска ценных бумаг к торгам.

Далее необходимо выбрать профессионального участника рынка, через которого будут осуществляться операции. Перед переводом средств следует проверить компанию в официальных реестрах НКЦБФР. Регулятор отдельно подчеркивает, что инвестору необходимо проверять не только наличие компании в реестре, но и то, на какие именно услуги у нее есть лицензия.

Например, если компания предлагает клиенту покупать или продавать от его имени акции или облигации, необходимо проверить наличие соответствующей лицензии на брокерскую деятельность. НКЦБФР также предупреждает о риске псевдоброкерских компаний, которые могут создавать сайты-клоны настоящих лицензированных компаний.

После выбора посредника инвестор открывает необходимые счета и пополняет их в соответствии с процедурой конкретного профессионального участника. Далее можно подавать заявки на покупку или продажу доступных финансовых инструментов.

Важно понимать, что биржа не гарантирует прибыль от инвестиций. Если купленная акция подорожает, инвестор может заработать на росте ее стоимости или получить дивиденды, если компания их выплачивает. Если же цена упадет, владелец может понести убытки.

Особое внимание следует уделять ликвидности. Если актив торгуется редко, продать его по желаемой цене может быть сложнее. Поэтому перед покупкой стоит обращать внимание не только на потенциальную доходность, но и на объемы торгов, спред между ценой покупки и продажи, комиссии и другие расходы.

Украинский рынок также постепенно расширяет доступ инвесторов к иностранным инструментам. Например, в августе 2026 года НКЦБФР сообщила о допуске к обращению в Украине еще пяти иностранных ETF, зарегистрированных в Германии и Ирландии. Это означает, что при соблюдении соответствующих условий лицензированные украинские депозитарные учреждения и торговцы ценными бумагами могут вести учет таких ценных бумаг и предлагать их украинским инвесторам.

Итак, фондовая биржа – это лишь одно звено инвестиционного процесса. Для частного инвестора ключевыми являются выбор легального профессионального посредника, проверка доступных финансовых инструментов, понимание их рисков и осознание всех комиссий и возможных налоговых последствий.

Кстати, недвижимость также может стать источником регулярного дохода, если правильно подобрать объект, модель его использования и учесть все расходы. В Украине владельцы могут зарабатывать на долгосрочной или посуточной аренде, однако потенциальную прибыль следует рассчитывать уже с учетом налогов, ремонта и периодов простоя.