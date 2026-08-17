Bitcoin обвалився на 99% за лічені хвилини: як Mt Gox ледь не знищила криптовалюту

У червні 2011 року Bitcoin пережив один із найшокуючих обвалів у своїй історії: на біржі Mt. Gox його ціна за лічені хвилини впала з десятків доларів до одного цента. Причиною стала компрометація облікового запису та масштабний розпродаж, який продемонстрував вразливість тодішньої криптоінфраструктури.

Як Bitcoin впав із 32 доларів до одного цента

У червні 2011 року Bitcoin перебував на початку свого першого великого цінового ралі, а 8 червня криптовалюта досягла позначки близько 32 доларів, хоча лише кількома місяцями раніше торгувалася приблизно по 2 долари. Однак уже 19 червня на найбільшій на той час криптобіржі Mt. Gox стався інцидент, який спричинив історичний обвал, йдеться на TradingView.

Скомпрометований обліковий запис отримав доступ до великої кількості Bitcoin, після чого монети почали масово продавати на ринку.

У результаті ціна на Mt. Gox за дуже короткий час обвалилася приблизно з 17,5 долара до 0,01 долара. Дослідники BitMEX зазначають, що на рівні близько одного цента торгівля тривала лише кілька хвилин, після чого ціна почала відновлюватися.

Важливо, що цифра 32 долари – 0,01 долара часто використовується як ілюстрація падіння Bitcoin у червні 2011 року, але це не означає, що весь світовий ринок одночасно торгував за одним центовим курсом. Екстремальний обвал був зафіксований саме на Mt. Gox, тоді як на інших майданчиках Bitcoin торгувався значно дорожче.

Якщо рахувати від піку близько 32 доларів до 0,01 долара, падіння становить 99,97%. Саме тому подію часто називають одним із найбільших, а за відсотковим масштабом – фактично найекстремальнішим обвалом Bitcoin.

Що сталося з Mt. Gox після обвалу

Проблема виявилася не у самому протоколі Bitcoin, а в безпеці криптобіржі. За даними досліджень, хакер отримав контроль над скомпрометованим обліковим записом і використав його для проведення масштабного продажу.

На тлі обвалу Mt. Gox зупинила торгівлю та оголосила про намір скасувати операції, проведені після великого продажу, фактично повернувши ціни до рівня приблизно 17,5 долара. Про це повідомлялося безпосередньо в тогочасній заяві біржі.

Ситуацію додатково погіршив витік бази даних користувачів Mt. Gox. Вона містила імена користувачів, електронні адреси та хешовані паролі, що ще більше підірвало довіру до біржі.

Згодом торгівлю відновили, а значну частину операцій після інциденту скасували. Водночас подія стала серйозним сигналом для всієї криптоіндустрії: зберігання активів на централізованій біржі може створювати ризики, які не пов'язані безпосередньо з технологією Bitcoin.

Цікаво, що попри масштабний обвал Bitcoin не зник. Навпаки, криптовалюта згодом повернулася до попереднього історичного максимуму та продовжила встановлювати нові рекорди. Саме тому крах Mt. Gox сьогодні розглядають не лише як один із найгірших моментів в історії Bitcoin, а й як важливий урок для інвесторів про ризики криптовалютних бірж.