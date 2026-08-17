Как биткоин упал с 32 долларов до одного цента

В июне 2011 года биткоин находился в начале своего первого большого ценового ралли, а 8 июня криптовалюта достигла отметки около 32 долларов, хотя всего несколькими месяцами ранее торговалась примерно по 2 доллара. Однако уже 19 июня на крупнейшей на тот момент криптобирже Mt. Gox произошел инцидент, который привел к историческому обвалу, сообщает TradingView.

Скомпрометированная учетная запись получила доступ к большому количеству биткоинов, после чего монеты начали массово продавать на рынке.

В результате цена на Mt. Gox за очень короткое время обвалилась примерно с 17,5 доллара до 0,01 доллара. Исследователи BitMEX отмечают, что на уровне около одного цента торговля продолжалась всего несколько минут, после чего цена начала восстанавливаться.

Важно, что цифра 32 доллара – 0,01 доллара часто используется в качестве иллюстрации падения биткоина в июне 2011 года, но это не означает, что весь мировой рынок одновременно торговался по курсу в один цент. Экстремальный обвал был зафиксирован именно на Mt. Gox, тогда как на других площадках биткоин торговался значительно дороже.

Если считать от пика около 32 долларов до 0,01 доллара, падение составляет 99,97%. Именно поэтому это событие часто называют одним из крупнейших, а по процентной амплитуде – фактически самым экстремальным обвалом биткоина.

Что произошло с Mt. Gox после обвала

Проблема оказалась не в самом протоколе биткоина, а в безопасности криптобиржи. По данным исследований, хакер получил контроль над скомпрометированной учетной записью и использовал ее для проведения масштабной распродажи.

На фоне обвала Mt. Gox приостановила торговлю и объявила о намерении отменить операции, проведенные после большой распродажи, фактически вернув цены к уровню примерно 17,5 доллара. Об этом сообщалось непосредственно в заявлении биржи того времени.

Ситуацию дополнительно усугубила утечка базы данных пользователей Mt. Gox. Она содержала имена пользователей, электронные адреса и хешированные пароли, что еще больше подорвало доверие к бирже.

Впоследствии торги возобновили, а значительную часть операций после инцидента отменили. В то же время это событие стало серьезным сигналом для всей криптоиндустрии: хранение активов на централизованной бирже может создавать риски, не связанные непосредственно с технологией Bitcoin.

Интересно, что, несмотря на масштабный обвал, Bitcoin не исчез. Наоборот, криптовалюта впоследствии вернулась к предыдущему историческому максимуму и продолжила устанавливать новые рекорды. Именно поэтому крах Mt. Gox сегодня рассматривают не только как один из худших моментов в истории Bitcoin, но и как важный урок для инвесторов о рисках криптовалютных бирж.