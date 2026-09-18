Епоха Баффетта завершується: мільярдер залишає посаду голови Berkshire Hathaway

Одна з найвпливовіших фігур фінансового світу офіційно відійшла від керівництва своєю гігантською бізнес-імперією. Після більш ніж 50 років на чолі Воррен Баффетт залишив посаду голови ради директорів Berkshire Hathaway.

Кому Баффет передав посаду

У п’ятницю, 18 вересня, компанія повідомила про кадрові зміни, пише Reuters.

Батько Час завжди перемагає. Втім, зі мною він був щедрим,

– написав 96-річний Баффетт у листі до акціонерів.

Новим головою ради директорів став його син Говард Баффетт. Він входить до ради Berkshire Hathaway ще з 1993 року.

Водночас Воррен Баффетт не залишає компанію повністю. У статусі почесного голови він продовжить працювати в раді директорів.

Пан Баффетт залишатиметься членом ради директорів і продовжить надавати свої цінні судження та погляд на ситуацію,

— йдеться в заяві Berkshire.

Раніше цього року Баффетт залишив посаду генерального директора, передавши керівництво компанією своєму багаторічному соратнику Грегу Абелю.

Що відомо про імперію Баффета

За десятиліття керівництва Баффетт перетворив Berkshire Hathaway на бізнес-імперію вартістю приблизно у 1,03 трильйона доларів.

До Berkshire входять десятки компаній у різних галузях:

страхова компанія Geico;

залізниця BNSF;

Berkshire Hathaway Energy;

мережа Dairy Queen;

виробник одягу Fruit of the Loom;

та бренд плюшевих іграшок Squishmallows.

Втім, вплив Баффетта давно вийшов за межі власної компанії. Його підхід до довгострокових інвестицій, розподілу капіталу та управління став прикладом для багатьох інвесторів і керівників американських корпорацій.

А щорічні збори акціонерів Berkshire в Омасі перетворилися на місце зустрічі інвесторів, де керівники з усієї країни шукали його порад та оцінок щодо ринків та економіки.

Після оголошення про кадрові зміни в компанії гендиректор Грег Абель поспішив запевнити інвесторів у стабільності Berkshire Hathaway.

Культура, яку створив Воррен, і цінності, які він відстоював, залишатимуться в центрі Berkshire, а Говард буде їхнім хранителем,

– підкреслив Абель.

Нагадаємо, про намір поступово відійти від керівництва компанією Баффетт оголосив ще у травні 2025 року. Готуючись до передачі влади, у серпні Berkshire почала активно перерозподіляти свій рекордний запас готівки. Зокрема, інвестувала мільярди в акції Alphabet та викуповувала власні папери.