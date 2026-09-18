Кому Баффет передал должность

В пятницу, 18 сентября, компания сообщила о кадровых изменениях, пишет Reuters.

Время всегда побеждает. Впрочем, со мной оно было щедрым,

– написал 96-летний Баффетт в письме к акционерам.

Новым председателем Рады стал его сын Говард Баффетт. Он входит в Раду Berkshire Hathaway еще с 1993 года.

В то же время Уоррен Баффетт не покидает компанию полностью. В статусе почетного председателя он продолжит работать в Раде директоров.

Г-н Баффетт останется членом Рады директоров и продолжит делиться своими ценными суждениями и взглядом на ситуацию,

– говорится в заявлении Berkshire.

Ранее в этом году Баффетт покинул пост генерального директора, передав руководство компанией своему многолетнему соратнику Грегу Абелю.

Что известно об империи Баффета

За десятилетия руководства Баффетт превратил Berkshire Hathaway в бизнес-империю стоимостью примерно 1,03 триллиона долларов.

В состав Berkshire входят десятки компаний в различных отраслях:

страховая компания Geico;

железная дорога BNSF;

Berkshire Hathaway Energy;

сеть Dairy Queen;

производитель одежды Fruit of the Loom;

и бренд плюшевых игрушек Squishmallows.

Впрочем, влияние Баффета давно вышло за пределы его собственной компании. Его подход к долгосрочным инвестициям, распределению капитала и управлению стал примером для многих инвесторов и руководителей американских корпораций.

А ежегодные собрания акционеров Berkshire в Омахе превратились в место встречи инвесторов, где руководители со всей страны обращались к нему за советами и оценками рынков и экономики.

После объявления о кадровых изменениях в компании генеральный директор Грег Абель поспешил заверить инвесторов в стабильности Berkshire Hathaway.

Культура, созданная Уорреном, и ценности, которые он отстаивал, останутся в центре Berkshire, а Говард будет их хранителем,

– подчеркнул Абель.

Напомним, что о намерении постепенно отойти от руководства компанией Баффетт объявил еще в мае 2025 года. Готовясь к передаче власти, в августе Berkshire начала активно перераспределять свой рекордный запас наличности. В частности, она инвестировала миллиарды в акции Alphabet и выкупала собственные ценные бумаги.