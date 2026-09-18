Кому Баффет передал должность
В пятницу, 18 сентября, компания сообщила о кадровых изменениях, пишет Reuters.
Время всегда побеждает. Впрочем, со мной оно было щедрым,
– написал 96-летний Баффетт в письме к акционерам.
Новым председателем Рады стал его сын Говард Баффетт. Он входит в Раду Berkshire Hathaway еще с 1993 года.
В то же время Уоррен Баффетт не покидает компанию полностью. В статусе почетного председателя он продолжит работать в Раде директоров.
Г-н Баффетт останется членом Рады директоров и продолжит делиться своими ценными суждениями и взглядом на ситуацию,
– говорится в заявлении Berkshire.
Ранее в этом году Баффетт покинул пост генерального директора, передав руководство компанией своему многолетнему соратнику Грегу Абелю.
Что известно об империи Баффета
За десятилетия руководства Баффетт превратил Berkshire Hathaway в бизнес-империю стоимостью примерно 1,03 триллиона долларов.
В состав Berkshire входят десятки компаний в различных отраслях:
- страховая компания Geico;
- железная дорога BNSF;
- Berkshire Hathaway Energy;
- сеть Dairy Queen;
- производитель одежды Fruit of the Loom;
- и бренд плюшевых игрушек Squishmallows.
Впрочем, влияние Баффета давно вышло за пределы его собственной компании. Его подход к долгосрочным инвестициям, распределению капитала и управлению стал примером для многих инвесторов и руководителей американских корпораций.
А ежегодные собрания акционеров Berkshire в Омахе превратились в место встречи инвесторов, где руководители со всей страны обращались к нему за советами и оценками рынков и экономики.
После объявления о кадровых изменениях в компании генеральный директор Грег Абель поспешил заверить инвесторов в стабильности Berkshire Hathaway.
Культура, созданная Уорреном, и ценности, которые он отстаивал, останутся в центре Berkshire, а Говард будет их хранителем,
– подчеркнул Абель.
Напомним, что о намерении постепенно отойти от руководства компанией Баффетт объявил еще в мае 2025 года. Готовясь к передаче власти, в августе Berkshire начала активно перераспределять свой рекордный запас наличности. В частности, она инвестировала миллиарды в акции Alphabet и выкупала собственные ценные бумаги.