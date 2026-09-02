Чи можна заробити на військових облігаціях в Україні у 2026 році

Військові облігації дають українцям можливість одночасно підтримувати державний бюджет і отримувати інвестиційний дохід. У 2026 році попит на ОВДП серед населення продовжує зростати, а портфель державних цінних паперів у власності громадян уже перевищив 150 мільярдів гривень.

Як працюють військові облігації та звідки береться прибуток

Військові облігації – це різновид облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які держава випускає для залучення коштів до бюджету в умовах повномасштабної війни, йдеться на сайті Міністерства фінансів України. Гроші від їхнього розміщення використовуються для фінансування потреб держави, зокрема оборонних і соціальних.

Для інвестора механізм простий: людина купує облігації за визначеною ціною, а в дату погашення держава повертає номінальну вартість паперів і виплачує дохід відповідно до умов конкретного випуску.

Важливо розуміти, що дохідність військових ОВДП залежить від конкретного випуску та строку інвестування. Наприклад, серед розміщених Мінфіном гривневих військових облігацій є випуски з номінальною ставкою понад 16% річних, а окремі папери мали ставку понад 17%.

Припустимо, інвестор придбав облігації номінальною вартістю 100 тисяч гривень зі ставкою близько 16% річних і тримає їх до погашення. Орієнтовний дохід за рік за такою ставкою становив би близько 16 тисяч гривень до врахування особливостей конкретного випуску, ціни придбання та строку його обігу.

При цьому фактичний результат може відрізнятися від простого множення номіналу на процентну ставку. Причина в тому, що облігації можна придбати не лише за номінальною вартістю, а й за іншою ціною, а також продати на вторинному ринку до погашення.

Ще одна перевага військових ОВДП для українського інвестора – податковий режим. Дохід фізичних осіб від державних цінних паперів, зокрема ОВДП, не включається до оподатковуваного доходу за правилами, передбаченими Податковим кодексом України. Водночас перед інвестуванням варто перевіряти актуальні умови конкретного випуску та операції через свого брокера чи банк.

Чи вигідно вкладати гроші у військові ОВДП

Популярність цього інструменту серед українців помітно зросла. За даними Міністерства фінансів, станом на 24 червня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб досяг 153,6 мільярда гривень – це був історичний максимум. На 1 липня обсяг вкладень громадян становив близько 150 мільярдів гривень, що на 59% більше, ніж роком раніше.

Це показує, що державні облігації стали для населення не лише способом підтримати бюджет, а й повноцінним інвестиційним інструментом. Водночас важливо враховувати, що дохідність не дорівнює гарантованому прибутку в будь-якій ситуації: якщо інвестор продає папери до погашення, результат залежатиме від їхньої ринкової ціни.

Ще один момент – строк. ОВДП випускаються на різні періоди, тому перед купівлею потрібно визначити, коли саме можуть знадобитися гроші. Якщо кошти потрібні через кілька місяців, не варто автоматично обирати довгострокові папери лише через вищу ставку.

Купити військові облігації можна через банки та ліцензованих брокерів. Частина випусків також доступна в застосунку Дія. Наприклад, у 2026 році Мінфін презентував новий випуск «Білогірськ» із номінальною дохідністю 15,15% річних і погашенням у липні 2027 року.

Тож заробити на військових облігаціях в Україні можна, а конкретний прибуток залежатиме від суми інвестиції, ставки, строку та ціни придбання. Для інвестора це один зі способів отримати дохід від державних цінних паперів, водночас спрямовуючи кошти на фінансування бюджету України в умовах війни.

Раніше ми писали, що українські державні облігації у серпні 2026 року пропонують інвесторам дохідність до 16,47% річних у гривні. Розбираємося, які ставки зараз дають ОВДП та скільки можна заробити, вклавши у них 100 тисяч гривень.