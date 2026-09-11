Рекордний відтік грошей з фондового ринку США: чому інвестори масово тікають у безпечні активи

Американські інвестори вивели з акційних фондів США понад 32 мільярди доларів за тиждень на тлі стрибка цін на нафту через війну в Ірані. Це найбільший відтік капіталу з фондового ринку країни з грудня 2025 року, що посилив побоювання щодо нового зростання інфляції та процентних ставок.

Що відбувається на фондовому ринку США

Американські інвестори вивели з акційних фондів США понад 32 мільярди доларів за тиждень на тлі стрибка цін на нафту через війну в Ірані, це найбільший відтік капіталу з фондового ринку країни з грудня 2025 року, що посилив побоювання щодо нового зростання інфляції та процентних ставок. Згідно з даними LSEG Lipper, які наводить агентство Reuters, за тиждень до 9 вересня чистий продаж акційних фондів США сягнув 32,27 мільярда доларів.

Головним чинником занепокоєння на фінансовому ринку стало стрімке подорожчання сирої нафти марки WTI, яка підскочила до чотиримісячного максимуму у 104,46 долара за барель.

Зростання вартості енергоресурсів відновлює інфляційний тиск на економіку, що змушує інвесторів переглядати свої очікування щодо дій Федеральної резервної системи США. Показники цін виробників за серпень також підтвердили високі темпи інфляції, спонукаючи ринок побоюватися можливого підвищення базової ставки вже на найближчому засіданні регулятора.

Для пересічних громадян та бізнесу вища ставка центрального банку зазвичай означає дорожчі кредити на житло, авто й розвиток компаній, що пригальмовує економічну активність.

Куди перетікають капітали інвесторів

Найбільших втрат зазнали фонди компаній з великою капіталізацією, з яких вивели рекордні 40,44 мільярда доларів за тиждень, а з фондів середньої капіталізації вилучили ще 682 мільйони доларів. Водночас мультикапітальні фонди залучили 3,52 мільярда доларів, а фонди компаній малої капіталізації отримали 274 мільйони доларів вливань.

Певний інтерес зберігся й до окремих галузей: технологічний сектор отримав 1,71 мільярда доларів нових інвестицій, а фінансові фонди поповнилися на 720 мільйонів доларів. Загалом у секторні фонди США інвестори вклали 1,46 мільярда доларів.

На тлі нестабільності на ринку акцій інвестори продовжують обирати надійніші інструменти. Облігаційні фонди США зафіксували вже 21-й поспіль тиждень чистого припливу коштів, який цього разу становив 6,56 мільярда доларів.

Найбільшим попитом користувалися короткострокові та середньострокові інвестиційні облігації, які залучили 3,75 мільярда доларів, що стало найвищим показником за останні дев'ять тижнів. Державні облігації США та цінні папери Казначейства отримали додаткові 2,78 мільярда доларів.

У той же час з фондів грошового ринку США було виведено 10,41 мільярда доларів, хоча попереднього тижня там спостерігався значний приплив капіталу на рівні 48,76 мільярда доларів.

Американський фондовий ринок продемонстрував рекордне заспокоєння за два місяці до проміжних виборів у США, хоча аналітики попереджають про його високу вразливість до будь-яких економічних шоків. За даними експертів, інвестори практично ігнорують ризики, хоча історично осінь перед виборами супроводжується відчутною турбулентністю.