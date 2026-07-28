Чи можуть українці інвестувати в американські акції

Купувати акції компаній зі США українцям законодавство не забороняє, йдеться у Законі України "Про валюту і валютні операції". Проте після запровадження воєнного стану Національний банк України встановив низку валютних обмежень, які вплинули на можливість переказувати кошти за кордон для інвестування.

Саме тому сьогодні інвестори мають враховувати чинні правила валютного регулювання. Якщо кошти вже перебувають на закордонному банківському рахунку або іноземному брокерському рахунку, придбання американських акцій зазвичай не створює додаткових труднощів. Натомість переказ грошей безпосередньо з України може бути обмежений залежно від чинних вимог НБУ.

Водночас українці можуть відкривати рахунки в міжнародних брокерських компаніях, які працюють із нерезидентами, якщо це відповідає законодавству країни реєстрації брокера та українським валютним правилам.

Як безпечно інвестувати у фондовий ринок США

Перед купівлею акцій важливо обрати ліцензованого брокера, ознайомитися з його тарифами, умовами зберігання активів та порядком оподаткування доходів. Не менш важливо перевірити, чи регулюється діяльність брокера авторитетними фінансовими органами.

Експерти також радять не вкладати всі кошти в одну компанію. Диверсифікація портфеля між різними секторами економіки або використання біржових фондів (ETF) допомагає зменшити інвестиційні ризики.

Крім того, інвесторам варто враховувати валютні ризики, можливі зміни податкового законодавства та стежити за рішеннями НБУ щодо валютних обмежень. Такий підхід допоможе приймати більш зважені інвестиційні рішення та краще оцінювати потенційну дохідність вкладень.

До речі, навіть найуспішніші інвестори не можуть повністю уникнути ризиків на фінансових ринках. Тому існує стратегія, яка допомагає суттєво зменшити можливі втрати та зробити інвестиційний портфель стійкішим до криз.