110 мільярдів доларів під загрозою: угода Paramount і Warner Bros може зірватися

Мегазлиття Paramount Skydance і Warner Bros Discovery на суму 110 мільярдів доларів опинилося під загрозою через судовий позов 12 американських штатів. Paramount уже просить суд зобов'язати позивачів внести 1,88 мільярда доларів, щоб компенсувати потенційні збитки від затримки угоди.

Paramount хоче захиститися від багатомільярдних збитків

Paramount Skydance звернулася до суду США з вимогою зобов'язати 12 штатів, які оскаржують придбання Warner Bros. Discovery, внести заставу у розмірі 1,88 мільярда доларів, повідомляє Reuters. Причина вимоги – можливі витрати, які Paramount понесе через затягування закриття угоди.

Компанія має сплачувати Warner Bros Discovery 7 мільйонів доларів щодня, якщо злиття не завершиться до 30 вересня.

Судовий розгляд позову штатів запланований лише на березень, а фінальні юридичні документи можуть бути подані у квітні. За підрахунками Paramount, до цього моменту компанія вже виплатить акціонерам Warner Bros близько 1,3 мільярда доларів невідшкодовуваних так званих ticking fees.

Крім того, за умови подальшого відтермінування угоди до червня 2027 року Paramount оцінює додаткові витрати на фінансування у 190 мільйонів доларів. Раніше компанія вже погодилася на значні виплати як частину умов придбання Warner Bros.

Paramount також наголошує, що дозвіл Міністерства юстиції США на угоду спливає 19 лютого. Компанія вважає, що штати мають достатньо ресурсів для внесення навіть великої застави.

Чому угода на 110 мільярдів опинилася під загрозою

Позов проти злиття подали Каліфорнія та ще 11 штатів. Вони вважають, що об'єднання двох великих медіакомпаній створить надто потужного гравця, який отримає можливість підвищувати ціни на фільми та телевізійний контент.

Окремий позов подала також Writers Guild of America – профспілка сценаристів США. У Paramount наголошують, що саме судові процеси залишаються головною перешкодою для завершення угоди, адже регулятори щонайменше 68 країн уже схвалили операцію або вирішили не перешкоджати їй.

Водночас генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта розкритикував вимогу Paramount щодо застави. Він заявив, що компанії самостійно погодилися на умови щодо виплат у разі затримки угоди, а тепер намагаються змінити домовленості.

У кінці липня Paramount погодилася відкласти придбання Warner Bros до рішення суду щодо позову штатів. За даними Reuters, аналогічні судові справи навколо великих злиттів у середньому тривали близько восьми місяців.

Для Paramount угода має стратегічне значення. Генеральний директор компанії Девід Еллісон прагне перетворити її на потужного конкурента таких гігантів, як Netflix та The Walt Disney Company.

Якщо судовий процес затягнеться, компанія ризикує не лише витратити сотні мільйонів доларів на додаткове фінансування, а й зіткнутися з багатомільярдними виплатами за затримку угоди.