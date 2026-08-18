Paramount хочет защититься от многомиллиардных убытков

Paramount Skydance обратилась в суд США с требованием обязать 12 штатов, оспаривающих приобретение Warner Bros. Discovery, внести залог в размере 1,88 миллиарда долларов, сообщает Reuters. Причина требования – возможные расходы, которые Paramount понесет из-за затягивания закрытия сделки.

Компания должна будет выплачивать Warner Bros Discovery 7 миллионов долларов ежедневно, если слияние не завершится до 30 сентября.

Судебное рассмотрение иска штатов запланировано только на март, а окончательные юридические документы могут быть поданы в апреле. По подсчетам Paramount, к этому моменту компания уже выплатит акционерам Warner Bros около 1,3 миллиарда долларов невозмещаемых так называемых ticking fees.

Кроме того, в случае дальнейшей отсрочки сделки до июня 2027 года Paramount оценивает дополнительные расходы на финансирование в 190 миллионов долларов. Ранее компания уже согласилась на значительные выплаты в рамках условий приобретения Warner Bros.

Paramount также отмечает, что разрешение Министерства юстиции США на сделку истекает 19 февраля. Компания считает, что у штатов достаточно ресурсов для внесения даже большого залога.

Почему сделка на 110 миллиардов оказалась под угрозой

Иск против слияния подали Калифорния и еще 11 штатов. Они считают, что объединение двух больших медиакомпаний создаст слишком мощного игрока, который получит возможность повышать цены на фильмы и телевизионный контент.

Отдельный иск подал также Writers Guild of America – профсоюз сценаристов США. В Paramount отмечают, что что судебные процессы остаются главным препятствием для завершения сделки, ведь регуляторы как минимум 68 стран уже одобрили сделку или решили не препятствовать ей.

В то же время генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта раскритиковал требование Paramount о залоге. Он заявил, что компании самостоятельно согласились на условия выплат в случае задержки сделки, а теперь пытаются изменить договоренности.

В конце июля Paramount согласилась отложить приобретение Warner Bros до вынесения судом решения по иску штатов. По данным Reuters, аналогичные судебные дела, связанные с большими слияниями, в среднем длились около восьми месяцев.

Для Paramount сделка имеет стратегическое значение. Генеральный директор компании Дэвид Эллисон стремится превратить ее в мощного конкурента таких гигантов, как Netflix и The Walt Disney Company.

Если судебный процесс затянется, компания рискует не только потратить сотни миллионов долларов на дополнительное финансирование, но и столкнуться с многомиллиардными выплатами за задержку сделки.