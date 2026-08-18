Біткоїн подешевшав майже вдвічі: чи варто зараз заходити в криптовалюту

Біткоїн у серпні 2026 року торгується поблизу 64 тисяч доларів, суттєво нижче торішніх максимумів, що знову ставить перед інвесторами питання про момент для купівлі. Водночас нинішня ціна не гарантує швидкого відновлення, а рішення вкладати кошти у BTC варто ухвалювати з урахуванням високої волатильності крипторинку.

Яка зараз ціна біткоїна

Станом на 18 серпня 2026 року біткоїн торгується приблизно на рівні 64,3 тисячі доларів за монету, повідомляє Fortune. Дані різних майданчиків дещо відрізняються через постійний рух ціни: наприклад, CoinDesk фіксував близько 64 295 доларів, а CoinMarketCap – близько 64 026 доларів.

Таким чином, BTC зараз перебуває значно нижче рівнів, які криптовалюта показувала торік. 17 серпня біткоїн коштував близько 63 260, що було приблизно на 46% менше, ніж роком раніше.

Поточна ситуація на ринку формується під впливом одразу кількох факторів. З одного боку, для криптовалют позитивним сигналом є послаблення очікувань щодо підвищення ставок Федеральною резервною системою США. Це зменшує тиск на ризикові активи та підтримує інтерес до BTC.

З іншого боку, інвестори залишаються обережними через геополітичну напруженість, високі прибутковості американських держоблігацій та рух капіталу у традиційні захисні активи. Сьогодні біткоїн, за даними Barron's, тримається поблизу 64 тисяч доларів, попри тиск з боку геополітики та відтоки з ETF.

Водночас важливо не сприймати поточну ціну як гарантовано «дешеву». Біткоїн залишається активом із дуже високою волатильністю, тому падіння після купівлі на 10%, 20% або навіть більше не є неможливим сценарієм.

Чи варто купувати біткоїн зараз

Однозначної відповіді на питання, чи варто купувати BTC саме зараз, немає. Для довгострокового інвестора нинішні рівні можуть виглядати цікавіше, ніж купівля на історичних максимумах, однак це не означає, що ціна вже досягла дна.

Один із аргументів на користь біткоїна – поступове залучення інституційного капіталу. Зокрема, у серпні спостерігалися періоди чистих припливів коштів у спотові Bitcoin ETF, хоча останні дані також показують зміну настроїв та посилення відтоків.

Для потенційного інвестора це означає, що купувати BTC можна розглядати не як спробу вгадати мінімальну ціну, а як довгострокову стратегію. Наприклад, замість вкладення всієї суми одночасно інвестор може розподілити покупки на кілька частин. Такий підхід дозволяє знизити ризик невдалого входу безпосередньо перед черговим падінням.

Водночас варто враховувати й негативний сценарій. Якщо прибутковість американських облігацій залишатиметься високою, долар зміцнюватиметься, а геополітичні ризики провокуватимуть втечу капіталу з ризикових активів, біткоїн може продовжити перебувати під тиском.

Тому купівля BTC зараз може мати сенс лише для інвестора, який готовий пережити значні коливання ціни та має достатній довгостроковий горизонт. Вкладати у криптовалюту кошти, які можуть знадобитися найближчим часом, ризиковано.

Крім того, не варто сприймати прогнози щодо майбутньої ціни як гарантію прибутку. Навіть алгоритмічні моделі дають дуже широкий діапазон можливих значень, а самі аналітичні платформи попереджають про непередбачуваність криптоактивів.

Загалом рівень близько 64 тисяч доларів може бути цікавим для поступового формування довгострокової позиції, але купівля всієї запланованої суми одразу залишається ризикованою. Якщо головна мета – збереження капіталу на короткому горизонті, біткоїн навряд чи є відповідним інструментом.

До слова, у червні 2011 року Bitcoin пережив один із найшокуючих обвалів у своїй історії: на біржі Mt. Gox його ціна за лічені хвилини впала з десятків доларів до одного цента. Причиною стала компрометація облікового запису та масштабний розпродаж, який продемонстрував вразливість тодішньої криптоінфраструктури.