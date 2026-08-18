Какова сейчас цена биткоина

По состоянию на 18 августа 2026 года биткоин торгуется примерно на уровне 64,3 тысячи долларов за монету, сообщает Fortune. Данные различных площадок несколько различаются из-за постоянного колебания цены: например, CoinDesk фиксировал около 64 295 долларов, а CoinMarketCap – около 64 026 долларов.

Таким образом, BTC сейчас находится значительно ниже уровней, которые криптовалюта демонстрировала в прошлом году. 17 августа биткоин стоил около 63 260, что было примерно на 46% меньше, чем годом ранее.

Текущая ситуация на рынке формируется под влиянием сразу нескольких факторов. С одной стороны, для криптовалют положительным сигналом является ослабление ожиданий относительно повышения ставок Федеральной резервной системой США. Это снижает давление на рисковые активы и поддерживает интерес к BTC.

С другой стороны, инвесторы остаются осторожными из-за геополитической напряженности, высокой доходности американских гособлигаций и перетока капитала в традиционные безопасные активы. Сегодня биткоин, по данным Barron's, держится вблизи 64 тысяч долларов, несмотря на давление со стороны геополитики и отток средств из ETF.

В то же время важно не воспринимать текущую цену как гарантированно "дешевую". Биткойн остается активом с очень высокой волатильностью, поэтому падение после покупки на 10%, 20% или даже больше не является невозможным сценарием.

Стоит ли покупать биткоин сейчас

Однозначного ответа на вопрос, стоит ли покупать BTC именно сейчас, нет. Для долгосрочного инвестора нынешние уровни могут выглядеть более привлекательными, чем покупка на исторических максимумах, однако это не означает, что цена уже достигла дна.

Один из аргументов в пользу биткоина – постепенное привлечение институционального капитала. В частности, в августе наблюдались периоды чистого притока средств в спотовые биткоин-ETF, хотя последние данные также показывают изменение настроений и усиление оттоков.

Для потенциального инвестора это означает, что покупку BTC можно рассматривать не как попытку угадать минимальную цену, а как долгосрочную стратегию. Например, вместо вложения всей суммы сразу инвестор может распределить покупки на несколько частей. Такой подход позволяет снизить риск неудачного входа непосредственно перед очередным падением.

В то же время стоит учитывать и негативный сценарий. Если доходность американских облигаций будет оставаться высокой, доллар будет укрепляться, а геополитические риски будут провоцировать отток капитала из рискованных активов, биткоин может продолжить находиться под давлением.

Поэтому покупка BTC сейчас может иметь смысл только для инвестора, который готов пережить значительные колебания цены и имеет достаточный долгосрочный горизонт. Вкладывать в криптовалюту средства, которые могут понадобиться в ближайшее время, рискованно.

Кроме того, не стоит воспринимать прогнозы относительно будущей цены как гарантию прибыли. Даже алгоритмические модели дают очень широкий диапазон возможных значений, а сами аналитические платформы предупреждают о непредсказуемости криптоактивов.

В целом уровень около 64 тысяч долларов может быть интересен для постепенного формирования долгосрочной позиции, но покупка всей запланированной суммы сразу остается рискованной. Если главная цель – сохранение капитала в краткосрочной перспективе, биткоин вряд ли является подходящим инструментом.

К слову, в июне 2011 года Bitcoin пережил один из самых шокирующих обвалов в своей истории: на бирже Mt. Gox его цена за считанные минуты упала с десятков долларов до одного цента. Причиной стала взломанная учетная запись и масштабная распродажа, которая продемонстрировала уязвимость тогдашней криптоинфраструктуры.