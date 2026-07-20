Інвестори насторожилися: що відбувається з ринками після ударів США по Ірану

Геополітична напруга на Близькому Сході знову змусила інвесторів діяти обережніше. Після зростання цін на нафту та ударів США по Ірану фондові ринки й валюти країн, що розвиваються, опинилися під новим тиском.

Як геополітика вплинула на фондові ринки

Інвестори на світових фінансових ринках залишаються обережними після загострення ситуації на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg. Додатковим фактором невизначеності стало зростання ціни на нафту Brent до 91,42 долара за барель – найвищого рівня з червня.

Це сталося після того, як США завдали серії ударів по Ірану у відповідь на загибель американських військовослужбовців.

На цьому тлі індекс акцій країн, що розвиваються, MSCI Emerging Markets, після падіння на 2,6% у попередню торгову сесію, практично не змінився. Водночас інвестори знову заговорили про ризик прискорення інфляції через дорожчу нафту. Це може означати, що центральні банки довше утримуватимуть високі процентні ставки, що традиційно негативно впливає на фондові ринки.

Крім того, учасники ринку дедалі частіше ставлять під сумнів, чи зможе бум інвестицій у штучний інтелект і надалі підтримувати стрімке зростання технологічних компаній.

Які ринки зросли, а які опинилися під тиском

Попри загальну нервозність, китайські біржі продемонстрували відновлення. Індекс CSI 300 зростав більш ніж на 2,2% після різкого падіння на 3,6% напередодні. Позитивний сигнал для ринку надійшов після того, як два великі державні фонди Китаю повідомили про збільшення інвестицій у місцеві акції.

Натомість південнокорейський індекс Kospi втратив 3,1% після повернення трейдерів із тривалих вихідних. На валютному ринку ситуація також залишалася неоднорідною. Південнокорейська вона зміцнилася приблизно на 0,4% завдяки продажу доларів місцевими експортерами, тоді як індонезійська рупія втратила до 0,6%, що стало найсильнішим денним падінням майже за місяць.

Портфельний менеджер Gama Asset Management Раджив Де Мелло зазначив, що азійські фондові ринки й надалі залишатимуться дуже чутливими до коливань нафтових цін. На його думку, інвестори зможуть повернути впевненість лише після деескалації конфлікту між США та Іраном і відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.