Как геополитика повлияла на фондовые рынки

Инвесторы на мировых финансовых рынках сохраняют осторожность после обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg. Дополнительным фактором неопределенности стал рост цены на нефть марки Brent до 91,42 доллара за баррель – самого высокого уровня с июня.

Это произошло после того, как США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на гибель американских военнослужащих.

На этом фоне индекс акций развивающихся стран MSCI Emerging Markets, после падения на 2,6% в ходе предыдущей торговой сессии, практически не изменился. В то же время инвесторы вновь заговорили о риске ускорения инфляции из-за подорожания нефти. Это может означать, что центральные банки дольше будут удерживать высокие процентные ставки, что традиционно негативно сказывается на фондовых рынках.

Кроме того, участники рынка все чаще ставят под сомнение, сможет ли бум инвестиций в искусственный интеллект и в дальнейшем поддерживать стремительный рост технологических компаний.

Какие рынки выросли, а какие оказались под давлением

Несмотря на общую нервозность, китайские биржи продемонстрировали восстановление. Индекс CSI 300 вырос более чем на 2,2% после резкого падения на 3,6% накануне. Позитивный сигнал для рынка поступил после того, как два больших государственных фонда Китая сообщили об увеличении инвестиций в местные акции.

В то же время южнокорейский индекс Kospi потерял 3,1% после возвращения трейдеров с длительных выходных. На валютном рынке ситуация также оставалась неоднородной. Южнокорейская она укрепилась примерно на 0,4% благодаря продаже долларов местными экспортерами, тогда как индонезийская рупия потеряла до 0,6%, что стало самым сильным дневным падением почти за месяц.

Портфельный менеджер Gama Asset Management Раджив Де Мелло отметил, что азиатские фондовые рынки и в дальнейшем будут оставаться очень чувствительными к колебаниям цен на нефть. По его мнению, инвесторы смогут вернуть уверенность только после деэскалации конфликта между США и Ираном и возобновления безопасного судоходства через Ормузский пролив.