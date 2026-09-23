Світові ринки завмерли в очікуванні саміту США і Китаю та переговорів щодо Близького Сходу

Ф'ючерси на основні фондові індекси США демонструють мінімальні зміни на тлі очікувань високого рівня переговорів щодо Близького Сходу та майбутнього саміту США та Китаю. Зниження цін на нафту нижче 100 доларів за барель повернуло відносну спокійність на фінансові ринки.

Переговори наддержав та зустрічі з технологічними гігантами

Як повідомляє агентство Reuters, інвестори по всьому світу зайняли вичікувальну позицію перед дипломатичними зустрічами між американськими та іранськими представниками. Вони мають відбутися на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибуває до Вашингтона з державним візитом, під час якого планує обговорити продовження торішнього торговельного перемир'я, регулювання штучного інтелекту та постачання американської зброї на Тайвань. Окрім політичних зустрічей, очільник КНР проведе переговори з керівниками найбільших корпорацій, зокрема General Motors, Meta, Apple, Amazon та Tesla.

На тлі дипломатичних новин ціни на нафту опустилися нижче 100 доларів за барель, що додало стабільності ринкам після того, як Саудівська Аравія відновила роботу критичного трубопроводу.

Повернення нафти до низхідного тренду – це спосіб ринку показати, що він повільно починає вірити у відновлення постачання енергоносіїв і потенційне врегулювання конфлікту на Близькому Сході,

– Ден Коутсворт, керівник відділу ринків компанії AJ Bell.

Вплив штучного інтелекту та очікування рішень ФРС

Зацікавленість технологіями штучного інтелекту продовжує штовхати фондові індекси вгору. Зокрема, індекс Nasdaq демонструє впевнене зростання завдяки високому попиту на нового ІІ-помічника Muse від Meta, що підтримує акції всієї технологічної інфраструктури.

Водночас представники Федеральної резервної системи США зазначають, що високі витрати на штучний інтелект та енергетичні ризики можуть змусити зберегти жорстку грошово-кредитну політику. Згідно з даними інструменту CME FedWatch, трейдери наразі оцінюють ймовірність підвищення базової ставки на 0,25 відсоткового пункту наступного місяця у 50%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як рішення центральних банків щодо відсоткових ставок впливають на світовий курс валют та вартість залучення капіталу для бізнесу.