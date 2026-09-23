Переговоры между сверхдержавами и встречи с технологическими гигантами

Как сообщает агентство Reuters, инвесторы по всему миру заняли выжидательную позицию в преддверии дипломатических встреч между американскими и иранскими представителями. Они должны состояться в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Лидер Китая Си Цзиньпин прибывает в Вашингтон с государственным визитом, в ходе которого планирует обсудить продление прошлогоднего торгового перемирия, регулирование искусственного интеллекта и поставки американского оружия на Тайвань. Помимо политических встреч, глава КНР проведет переговоры с руководителями крупнейших корпораций, в частности General Motors, Meta, Apple, Amazon и Tesla.

На фоне дипломатических новостей цены на нефть опустились ниже 100 долларов за баррель, что придало стабильности рынкам после того, как Саудовская Аравия возобновила работу критически важного трубопровода.

Возвращение нефти к нисходящему тренду – это способ рынка показать, что он постепенно начинает верить в возобновление поставок энергоносителей и потенциальное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке,

– Дэн Коутсворт, руководитель отдела рынков компании AJ Bell.

Влияние искусственного интеллекта и ожидания решений ФРС

Интерес к технологиям искусственного интеллекта продолжает толкать фондовые индексы вверх. В частности, индекс Nasdaq демонстрирует уверенный рост благодаря высокому спросу на нового ИИ-помощника Muse от Meta, что поддерживает акции всей технологической инфраструктуры.

В то же время представители Федеральной резервной системы США отмечают, что высокие затраты на искусственный интеллект и энергетические риски могут заставить сохранить жесткую денежно-кредитную политику. Согласно данным инструмента CME FedWatch, трейдеры в настоящее время оценивают вероятность повышения базовой ставки на 0,25 процентного пункта в следующем месяце в 50%.

Напомним, ранее мы писали о том, что решения центральных банков по процентным ставкам влияют на мировой курс валют и стоимость привлечения капитала для бизнеса.