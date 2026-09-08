Дохідність до 17,5%: скільки можна заробити на банківських депозитах восени

У вересні на депозитному ринку розпочнеться традиційний осінній період конкуренції банків за кошти населення. Очікується, що середні ставки за гривневими вкладами перебуватимуть у межах 13,5–16% річних, а акційні пропозиції сягатимуть 17,5%.

Скільки можна отримати з депозиту під 17,5%

У вересні на депозитному ринку розпочнеться традиційний осінній період конкуренції банків за кошти населення. Очікується, що середні ставки за гривневими вкладами перебуватимуть у межах 13,5–16% річних, а акційні пропозиції сягатимуть 17,5%. Про розрахунки чистого доходу для внесків на 20, 50 та 100 тисяч гривень 24 Каналу розповів директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро Замотаєв.

Фахівець прогнозує, що у вересні найпоширеніші ставки за вкладами на 3 місяці перебуватимуть у межах 13,5–14,5%, на 6 місяців – 14,5–15,5%, а на 9–12 місяців – близько 14,5–16%. За акційними програмами, депозитами для нових коштів або при відкритті вкладу через мобільний застосунок дохідність може бути на 1–2 відсоткові пункти вищою.

На депозитну політику восени впливатимуть монетарна політика НБУ, інфляція, конкуренція за кошти населення, потреба банків у довшому гривневому фондуванні та воєнна невизначеність. Якщо облікова ставка залишатиметься на рівні 15,5%, суттєвих змін депозитної дохідності до кінця листопада очікувати не варто. У вересні-жовтні можливе впровадження нових строкових програм, бонусів за онлайн-відкриття та спеціальних пропозицій для нових вкладників.

Головним показником для вкладника є чистий дохід після оподаткування. У 2026 році проценти за депозитами оподатковуються ПДФО за ставкою 18% та військовим збором 5%, тобто загальне податкове навантаження становить 23%.

Для прикладу розглядається шестимісячний вклад під 17,5% річних, відкритий 1 жовтня 2026 року, який завершується 1 квітня 2027 року, без капіталізації процентів:

При вкладі 20 тисяч гривень нарахований дохід складе 1 750 гривень, а чистий дохід після податків – близько 1 347,5 гривні (загальна сума – 21 347,5 гривні).

При вкладі 50 тисяч гривень дохід становитиме 4 375 гривень, чистий – близько 3 368,75 гривні (загальна сума – 53 368,75 гривні).

При розміщенні 100 тисяч гривень нараховані проценти сягнуть 8 750 гривень, з яких після оподаткування залишиться близько 6 737,5 гривні (підсумкова сума – 106 737,5 гривні).

Чиста дохідність за шість місяців для будь-якої із цих сум становитиме близько 6,74%.

Порівняння з курсом долара та інфляцією

Чиста дохідність дозволяє зіставляти вклад із курсом валют або інфляцією. Якщо припустити, що 1 жовтня 2026 року долар коштуватиме 45,5 гривні, то для отримання аналогічних 6,74% доходу курс на 1 квітня 2027 року має зрости приблизно до 48,57 гривні за долар. За стартового курсу 45–46 гривень за долар орієнтовний поріг рівності становить 48–49,1 гривні за долар.

Реальний валютний поріг для вкладника буде ще вищим через наявність банківської та обмінної курсової різниці при купівлі та зворотному продажу валюти.

Щодо інфляції: якщо сукупне зростання цін за шість місяців буде меншим за 6,74%, чистий дохід перекриватиме знецінення коштів. За шестимісячної інфляції 4% реальна дохідність становитиме близько 2,7%, за 5% – приблизно 1,7%, а за 6% – близько 0,7%. Якщо інфляція перевищить 6,74%, реальна дохідність стане від'ємною.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Ніхто не може наперед точно назвати ані курс на 1 квітня, ані інфляцію за майбутні шість місяців. Але вкладник може визначити власні контрольні точки. У наведеному прикладі це приблизно 6,7% сукупної інфляції та близько 48,6 гривні за долар за стартового курсу 45,5 гривні.

Такі розрахунки, на його думку, значно корисніші, ніж рішення на емоціях скуповувати валюту.

Мобільні застосунки та правила для вкладника

В умовах війни важливе значення має можливість дистанційного відкриття вкладу. Повітряні тривоги та ризики для відділень роблять мобільний банкінг основним способом отримання послуг. На кінець I кварталу 2026 року до Системи BankID НБУ було під'єднано 38 банків-ідентифікаторів, а весняне опитування Мінцифри охопило 24 банки з інтегрованими сервісами "Дії". Через це банки надають додаткові бонуси до ставки при оформленні вкладу через застосунок.

Експерт виділяє п'ять основних правил для вкладників восени:

Порівнювати чисту дохідність, а не рекламну ставку.

Перевіряти умови щодо дострокового розірвання, поповнення, капіталізації та автоматичної пролонгації.

Не спрямовувати у строковий вклад усі кошти, залишаючи частину заощаджень ліквідною.

Розподіляти більші суми між різними строками депозитів.

Не намагатися вгадати курс чи обирати максимальну цифру в рекламі, а підбирати вклад під власні потреби.

Гривневий депозит не повинен бути єдиним способом зберігання всіх заощаджень, однак він залишається одним із базових інструментів фінансового планування,

– говорить Дмитро Замотаєв.

Його головні переваги, на думку фахівця, полягають у прогнозованому доході, зрозумілому терміні розміщення коштів, державній системі гарантування та можливості зафіксувати ставку на кілька місяців.