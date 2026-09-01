Яка дохідність ОВДП в Україні зараз: скільки можна заробити у 2026 році

Державні облігації залишаються одним із ключових інструментів для українців, які хочуть отримувати дохід у гривні або валюті. На початку вересня 2026 року дохідність гривневих ОВДП залежно від строку та конкретного випуску сягає понад 16% річних.

Які ставки та дохідність ОВДП діють в Україні

Станом на початок вересня 2026 року дохідність гривневих ОВДП на первинному ринку перебуває переважно в діапазоні близько 15 – 16,5% річних, йдеться на сайті Мінфіну. Водночас конкретна ставка залежить від терміну погашення та умов конкретного випуску.

На останньому доступному аукціоні Міністерства фінансів 25 серпня 2026 року дохідність окремих гривневих випусків становила 15,18% та 15,64% річних.

При цьому на ринку є й папери з вищою дохідністю. За даними таблиці ОВДП, максимальна дохідність заявок на окремі гривневі облігації доходила до 17,5%, хоча гранична дохідність, за якою Мінфін задовольняв заявки за відповідним випуском, була нижчою.

Для розуміння ситуації важливо розрізняти номінальну ставку, купон та фактичну дохідність. Якщо інвестор купує облігацію не за номіналом, а за іншою ціною, його реальний результат до погашення може відрізнятися від зазначеної купонної ставки.

На ставки за державними паперами значною мірою впливає грошово-кредитна політика НБУ. З 31 липня 2026 року облікова ставка Національного банку становить 15,5% річних – регулятор підвищив її з попередніх 15%.

Саме тому поточна дохідність ОВДП перебуває приблизно на рівні, який дає інвестору можливість отримувати дохідність, співставну з високою вартістю грошей в економіці. Раніше НБУ також зазначав, що дохідність ОВДП на рівні 15 – 16% річних є достатньою для покриття поточного зростання цін і дозволяє отримувати реальний прибуток.

Окрім гривневих паперів, Мінфін пропонує валютні ОВДП – у доларах та євро. Їхня дохідність нижча, ніж у гривневих облігацій, однак інвестор при цьому не бере на себе такий самий валютний ризик, як у випадку з гривневим активом.

Скільки можна заробити на ОВДП

Розглянемо умовний приклад. Якщо інвестор вкладає 100 тисяч гривень в ОВДП із дохідністю 16% річних і тримає папери приблизно рік до погашення, номінальний дохід становитиме близько 16 тисяч гривень.

Однак фактичний результат залежатиме від ціни придбання, строку до погашення, конкретного випуску та комісій посередника. Тому під час вибору паперів потрібно дивитися не лише на відсоток, який вказаний у назві або характеристиках облігації, а саме на дохідність до погашення.

Важливою перевагою державних облігацій для фізичних осіб є оподаткування. Дохід від ОВДП не включається до оподатковуваного доходу фізособи в частині процентів та інвестиційного прибутку за державними цінними паперами відповідно до Податкового кодексу. Тому порівнювати ОВДП із банківським депозитом потрібно не лише за номінальними ставками, а й за сумою, яка фактично залишиться в інвестора після податків.

Ще один важливий момент – ОВДП мають конкретну дату погашення. Якщо інвестор тримає папір до цієї дати, він отримує номінальну вартість облігації та передбачені виплати. Якщо ж продавати папери раніше на вторинному ринку, кінцевий результат може відрізнятися від початково очікуваного.

Міністерство фінансів продовжує проводити регулярні аукціони з розміщення ОВДП. На офіційній сторінці Мінфіну опубліковані результати останніх аукціонів, зокрема розміщення від 25 серпня 2026 року.

Отже, на початку вересня орієнтир для гривневих ОВДП – близько 15 – 16,5% річних, хоча за окремими пропозиціями та залежно від умов паперу можна зустріти й вищу дохідність. Перед купівлею варто порівняти строк, фактичну дохідність до погашення, валюту облігації та витрати на придбання.

ОВДП не варто сприймати як спосіб гарантовано отримати максимальний прибуток: їхня дохідність змінюється залежно від ринкових умов, а купівля через посередника може передбачати комісії. Водночас для інвестора, який шукає інструмент із фіксованим доходом та готовий позичити кошти державі до визначеної дати, державні облігації залишаються одним із основних варіантів на українському ринку.

Раніше ми розповідали, що українські державні облігації у серпні 2026 року пропонують інвесторам дохідність до 16,47% річних у гривні. Розбираємося, які ставки зараз дають ОВДП та скільки можна заробити, вклавши у них 100 тисяч гривень.