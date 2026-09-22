Уолл-стріт заробляє на AI-гонці між США та Китаєм: інвестори вкладають мільярди в обидві країни

Американські та китайські інвестори продовжують масово фінансувати технологічні сектори один одного, попри загострення геополітичного суперництва та обмеження на технології штучного інтелекту. Загальний обсяг американських акцій у володінні жителів Китаю та Гонконгу за останній рік виріс на 23% і перевищив 750 мільярдів доларів.

Інвестори масово інвестують в ШІ

Американські та китайські інвестори продовжують масово фінансувати технологічні сектори один одного, попри загострення геополітичного суперництва та обмеження на технології штучного інтелекту. Загальний обсяг американських акцій у володінні жителів Китаю та Гонконгу за останній рік виріс на 23% і перевищив 750 мільярдів доларів, повідомляє видання Reuters.

Великі фінансові інституції Уолл-стріт з початку року виступили андеррайтерами 19 угод із залучення капіталу для китайських високотехнологічних компаній на суму 17,2 мільярда доларів. Це становить майже третину від усіх нових випусків акцій у цьому секторі Піднебесної.

Важливо! Водночас американський фондовий ринок, зокрема акції виробників напівпровідників, залишається головним напрямком для китайських інвестицій за кордон. За оцінками експертів, близько половини з 150 мільярдів доларів під управлінням китайських взаємних фондів інвестовано саме в папери технологічних гігантів США.

Фінансові містки поверх технологічного бар'єра

Уряди обох країн намагаються побудувати автономні ланцюги постачання чіпів та розвивати штучний інтелект. США обмежують експорт передових технологій та прямі інвестиції у чутливі сфери Китаю, проте правила залишають лазівку для купівлі публічних акцій на біржі.

Завдяки цьому інвестиційні банки допомогли провести первинне розміщення акцій багатьом розробникам штучного інтелекту та напівпровідників у Гонконгу. Серед таких компаній опинилися Zhongji Innolight, MiniMax та Victory Giant Technology, які виробляють друковані плати для серверів штучного інтелекту.

Мова йде про отримання прибутку з обох боків холодної війни,

– Джеймс Баклі-Торп, керівник компанії Atlian.

Він підкреслив, що обмеження не зупиняють приватний капітал, адже інвестори намагаються диверсифікувати свої ризики. "Виникнуть два інтернети, дві системи чіпів та два набори правил, тому вашому портфелю потрібен паспорт для обох світів", – додав експерт.

Мільярдні потоки та саміт лідерів

Обсяг залученого американськими AI-стартапами фінансування за участю інвесторів із Китаю чи Гонконгу також стрімко зріс. Якщо у 2023 році він становив 436 мільйонів доларів, то до вересня 2026 року сягнув майже 8,9 мільярда доларів.

Подібна взаємна фінансова залежність виступає своєрідним запобіжником від різкого розриву економічних відносин. Очікується, що тема співпраці та ризиків у сфері штучного інтелекту стане однією з ключових під час запланованої зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у Вашингтоні.

Зверніть увагу! Голова інвестиційної фірми Primavera Capital Group Фред Ху вважає, що бізнес зберігає зв'язки навіть за високої геополітичної турбулентності. "Прийдешній саміт Трампа і Сі, сподіваємося, зможе додати більше визначеності та енергії у ці важливі фінансові зв'язки", – підсумував він.

До речі, китайська корпорація Alibaba оголосила про розробку надпотужної моделі штучного інтелекту, яка у чотири рази перевищує її нинішній флагман, а також представила власний новітній процесор. Цей крок покликаний створити вітчизняну альтернативу продукції Nvidia в умовах санкцій і вже спричинив зростання акцій компанії на 5%.