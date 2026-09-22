Инвесторы массово вкладывают средства в ИИ

Американские и китайские инвесторы продолжают массово финансировать технологические секторы друг друга, несмотря на обострение геополитического соперничества и ограничения на технологии искусственного интеллекта. Общий объем американских акций, находящихся во владении жителей Китая и Гонконга, за последний год вырос на 23% и превысил 750 миллиардов долларов, сообщает издание Reuters.

Большие финансовые институты Уолл-стрит с начала года выступили андеррайтерами 19 сделок по привлечению капитала для китайских высокотехнологичных компаний на сумму 17,2 миллиарда долларов. Это составляет почти треть от всех новых выпусков акций в этом секторе Поднебесной.

Важно! В то же время американский фондовый рынок, в частности акции производителей полупроводников, остается главным направлением для китайских инвестиций за рубеж. По оценкам экспертов, около половины из 150 миллиардов долларов, находящихся под управлением китайских паевых инвестиционных фондов, инвестировано именно в ценные бумаги технологических гигантов США.

Финансовые мосты через технологический барьер

Правительства обеих стран пытаются построить автономные цепочки поставок чипов и развивать искусственный интеллект. США ограничивают экспорт передовых технологий и прямые инвестиции в чувствительные сферы Китая, однако правила оставляют лазейку для покупки публичных акций на бирже.

Благодаря этому инвестиционные банки помогли провести первичное размещение акций многим разработчикам искусственного интеллекта и полупроводников в Гонконге. Среди таких компаний оказались Zhongji Innolight, MiniMax и Victory Giant Technology, которые производят печатные платы для серверов искусственного интеллекта.

Речь идет о получении прибыли с обеих сторон "холодной войны",

– Джеймс Бакли-Торп, руководитель компании Atlian.

Он подчеркнул, что ограничения не останавливают частный капитал, ведь инвесторы стремятся диверсифицировать свои риски. "Появятся два интернета, две системы микросхем и два набора правил, поэтому вашему портфелю нужен паспорт для обоих миров", – добавил эксперт.

Миллиардные потоки и саммит лидеров

Объем финансирования, привлеченного американскими AI-стартапами с участием инвесторов из Китая или Гонконга, также стремительно вырос. Если в 2023 году он составлял 436 миллионов долларов, то к сентябрю 2026 года достиг почти 8,9 миллиарда долларов.

Подобная взаимная финансовая зависимость выступает своеобразным предохранителем от резкого разрыва экономических отношений. Ожидается, что тема сотрудничества и рисков в сфере искусственного интеллекта станет одной из ключевых во время запланированной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне.

Обратите внимание! Глава инвестиционной компании Primavera Capital Group Фред Ху считает, что бизнес сохраняет связи даже в условиях высокой геополитической нестабильности. "Предстоящий саммит Трампа и Си, надеемся, сможет придать больше определенности и энергии этим важным финансовым связям", – подытожил он.

Кстати, китайская корпорация Alibaba объявила о разработке сверхмощной модели искусственного интеллекта, которая в четыре раза превосходит ее нынешний флагман, а также представила собственный новейший процессор. Этот шаг призван создать отечественную альтернативу продукции Nvidia в условиях санкций и уже привел к росту акций компании на 5%.