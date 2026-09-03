Шторм на світових ринках: чому кидає валюти, нафту та акції технологічних гігантів

Світові фінансові ринки охопила висока волатильність через різкі коливання акцій технологічних компаній та невизначеність щодо процентних ставок. Водночас ціни на нафту знизилися після заяв Дональда Трампа щодо конфлікту навколо Ірану, а єна суттєво зміцнилася.

Стрибки єни та рішення центральних банків

Як повідомляє видання Bloomberg, азійські фондові індекси та ф'ючерси показали значні коливання, передусім через стрибки цін на папери південнокорейських технологічних компаній, пов'язаних із сектором штучного інтелекту.

Головна увага інвесторів в Азії була прикута до японської єни, яка зміцнилася до 157,23 за долар. Валюта зростає вже другу сесію поспіль після того, як представник Банку Японії натякнув на можливе серйозне підвищення процентних ставок.

Трейдери вже майже повністю закладають у ціни підйом ставки на 25 базисних пунктів на вересневому засіданні регулятора. Аналітики припускають, що стрімке зростання єни могло бути спровоковане як інтервенціями влади, так і спрацюванням торгових алгоритмів.

Нафта дешевшає після слів Трампа

На товарних ринках нафта марки Brent зупинила триденне зростання і впала на 1,3% до 94,35 долара за барель. Сировина подешевшала після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що нові удари по Ірану, ймовірно, будуть короткочасними, а Ормузька протока залишається під контролем США.

Зниження цін на нафту дещо послабило інфляційний тиск на світову економіку та зняло напругу з ринку державних облігацій. Втім, інвестори продовжують уважно стежити за ситуацією на Близькому Сході, адже вищі відсоткові ставки та геополітичні конфлікти створюють ризики для доходності акцій.

Окрім нафти, на ринках спостерігається підйом цін на природний газ у Європі, який зростає вже четвертий день поспіль, а також на золото, яке подорожчало до 4420 доларів за унцію. Зараз увага ринків переміщується на майбутній звіт про зайнятість у США, який визначить подальшу політику Федеральної резервної системи.

До речі, дохідність державних облігацій найбільших економік світу зросла до багаторічних максимумів через заяву голови Федеральної резервної системи Кевіна Ворша про боротьбу з інфляцією та загострення на Близькому Сході. Це змушує інвесторів вимагати вищої компенсації за ризики та вже призвело до падіння глобального індексу бондів на 0,9% від початку року.