Колебания курса иены и решения центральных банков

Как сообщает издание Bloomberg, азиатские фондовые индексы и фьючерсы продемонстрировали значительные колебания, прежде всего из-за скачков цен на акции южнокорейских технологических компаний, связанных с сектором искусственного интеллекта.

Основное внимание инвесторов в Азии было приковано к японской иене, которая укрепилась до 157,23 за доллар. Валюта растет уже вторую сессию подряд после того, как представитель Банка Японии намекнул на возможное серьезное повышение процентных ставок.

Трейдеры уже почти полностью закладывают в цены повышение ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании регулятора. Аналитики предполагают, что стремительный рост иены мог быть спровоцирован как интервенциями властей, так и срабатыванием торговых алгоритмов.

Нефть дешевеет после слов Трампа

На товарных рынках нефть марки Brent прервала трехдневный рост и упала на 1,3% до 94,35 доллара за баррель. Сырье подешевело после того, что президент США Дональд Трамп заявил, что новые удары по Ирану, вероятно, будут кратковременными, а Ормузский пролив остается под контролем США.

Снижение цен на нефть несколько ослабило инфляционное давление на мировую экономику и сняло напряжение с рынка государственных облигаций. Впрочем, инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке, ведь более высокие процентные ставки и геополитические конфликты создают риски для доходности акций.

Помимо нефти, на рынках наблюдается рост цен на природный газ в Европе, который растет уже четвертый день подряд, а также на золото, которое подорожало до 4420 долларов за унцию. Сейчас внимание рынков переключается на предстоящий отчет по занятости в США, который определит дальнейшую политику Федеральной резервной системы.

Кстати, доходность государственных облигаций крупнейших экономик мира выросла до многолетних максимумов из-за заявления председателя Федеральной резервной системы Кевина Ворша о борьбе с инфляцией и обострении ситуации на Ближнем Востоке. Это заставляет инвесторов требовать более высокой компенсации за риски и уже привело к падению глобального индекса облигаций на 0,9% с начала года.